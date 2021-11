È stato finalmente svelato il cast di LOL – Chi ride è fuori, show distribuito da Amazon Prime Video in cui chi ride viene eliminato. In palio il premio di 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Tra questi anche la simpatica (quanto bellissima) Tess Masazza.

Chi è Tess Masazza

Tess Masazza nasce a Los Angeles il 15 marzo del 1987, sotto il segno dei Pesci. Il padre ha origini francesi, mentre la madre africane, è infatti originaria del Madagascar. Ha una sorella che vive a Parigi e che l’ha anche resa zia. Trascorre gran parte della sua infanzia e adolescenza tra Stati Uniti, Francia e Tunisia. Arriva anche in Italia, dove rimane, Tess infatti attualmente vive a Milano.

Come ha raccontato più volte lei stessa, tra le sue passioni ci sono sempre state quella per la fotografia, la moda e il giornalismo. La sua presenza scenica e il suo indubbio carisma le hanno permesso di sfondare prima sui social network (è infatti anche una delle influencer più amate del web) e poi a teatro, con la serie di sua invenzione, dal titolo Insopportabilmente donna.

Gli esordi e la carriera

La vita di Tess Masazza, si potrebbe descrivere come scandita dalle proprie passioni. Muove infatti i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di assistente alla fotografia e nel 2014, attinge alla suo amore per il giornalismo per aprire un blog.

Nello stesso anno raggiunge il successo con la sua web serie Insopportabilmente donna e successivamente approda su Sky per l’approfondimento di X Factor che unisce il nome del talent a ciò che ha reso celebre l’influencer, ovvero Insopportabilmente X Factor. Nel 2016 la vediamo insieme a Luca “Rudy” Zerbi alla conduzione di Zerbinator, su RadioDj, mentre l’anno successivo è al timone di Prima Festival, il programma che precede la messa in onda del Festival di Sanremo. Tess Masazza non si ferma e debutta anche al cinema con il film Poveri ma ricchissimi.

Vita privata dell’influencer

Sulla vita sentimentale di Tess Masazza non si sa molto. Dopo aver concluso una relazione di 10 anni infatti, non sappiamo se attualmente nel suo cuore ci sia qualcuno. Sicuramente però c’è il celebre attore americano Ryan Gosling, di cui non nasconde essere una grande fan, oltre al suo amato carlino di nome Zoe.

Tess Masazza è molto amica di altri influencer altrettanto conosciuti e amati. Stiamo parlando di Stefano Guerrera, conosciuto prevalentemente per essere l’ideatore del progetto social “Se i quadri potessero parlare”, Camilla Boniardi in arte Camihawke, Giulia Valentina, più volte portavoce per l’Italia all’Eurovision e Paola Turani, modella.