Il look di Amal Clooney a New York con cappotto in camoscio e cuissardes diventa il nuovo must dell’autunno‑inverno.

Alle prime di novembre 2026, la città di New York è stata teatro di un evento benefico di alto profilo, al quale hanno partecipato l’avvocata Amal Clooney e il marito George. In un contesto privo di red carpet formale, la scelta stilistica di Amal ha attirato tutti gli sguardi, dimostrando che l’eleganza può nascere da un casual sofisticato.

L’outfit consisteva in un cappotto in camoscio color cammello, indossato sopra un mini dress bianco, completato da un paio di cuissardes oversize che arrivavano fino alla coscia. Il contrasto tra la morbidezza del suede e la struttura rigida degli stivali, insieme al gioco cromatico tra il neutro del cammello e il bianco luminoso, ha creato una silhouette di grande impatto, subito riconosciuta come una delle referenze del trend autunno-inverno 2026.

Il cappotto in camoscio: il protagonista della stagione autunno-inverno 2026

Il cappotto in camoscio non è una novità assoluta, ma la sua presenza nelle passerelle di questa stagione lo ha riportato al centro delle conversazioni fashion. Il suede, materiale collegato agli anni Settanta per la sua morbidezza tattile e i tagli fluidi, è stato reinterpretato in chiave moderna: una giacca corta, strutturata nei volumi, capace di dialogare con le proporzioni attuali senza appesantire la figura.

Un capo corto ma strutturato per le proporzioni attuali

Riducendo la lunghezza rispetto ai classici cappotti lunghi bohémien, il nuovo modello permette di accostare facilmente un mini dress o una maglia aderente, mantenendo la proporzione verticale della figura. Il colore cammello, inoltre, si dimostra estremamente versatile, in grado di accompagnare sia tonalità neutre sia colori più audaci, facendo del capo una base perfetta per molteplici abbinamenti.

Le cuissardes: lo stivale che ridefinisce la silhouette

Le cuissardes, stivali che arrivano fino alla coscia, hanno vissuto alti e bassi negli ultimi anni. Dopo un periodo di marginalità, nel 2026 hanno ritrovato spazio grazie all’abbinamento con il cappotto corto e il mini dress, creando un effetto di allungamento della gamba senza esporla e una silhouette quasi monocromatica nella parte inferiore.

Dal boom agli eccessi, ritorno al centro della moda

Il ritorno delle cuissardes è stato favorito dalla ricerca di proporzioni verticali che slanciano la figura, indipendentemente dall’altezza della portatrice. Coprendo quasi tutta la gamba, questi stivali permettono di mantenere una linea pulita, riducendo la necessità di accessori o dettagli che possano spezzare la continuità visiva.

Come ricreare il look senza spendere una fortuna

Per chi desidera imitare la proposta di Amal, è possibile operare con pochi accorgimenti: scegliere un cappotto in camoscio in tonalità cammello, cognac o grigio tortora; optare per una lunghezza che arrivi al ginocchio al massimo; indossare sopra un mini dress o una maglietta corta in bianco o nero; e completare con stivali alti, preferibilmente cuissardes, ma anche stivali al ginocchio possono funzionare. L’importante è mantenere la coerenza delle linee e la semplicità dei contrasti cromatici.

Un’ulteriore chiave per trasporre il look nella vita quotidiana è scegliere versioni in pelle scamosciata sintetica o suede a prezzi più contenuti, senza sacrificare la texture. Anche i negozi di fast fashion propongono versioni corta del cappotto in camoscio e stivali oversize, rendendo il trend accessibile a un pubblico più ampio.

La combinazione di cappotto in camoscio e cuissardes rappresenta il punto di riferimento della moda autunno-inverno 2026: un equilibrio tra nostalgia degli anni Settanta e modernità funzionale, capace di adattarsi a contesti che spaziano dall’ufficio a una cena informale. Amal Clooney dimostra ancora una volta che la chiave per un look duraturo è saper interpretare il trend, non semplicemente seguirlo.