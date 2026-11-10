Scopri il nuovo brand di Max Mara pensato per semplificare il look di tutti i lunedì

Il Max Mara Fashion Group ha ampliato il proprio portafoglio con l’introduzione di M-M For Mondays and More, una proposta pensata per rispondere alle esigenze pratiche della donna moderna. Il marchio si colloca nel segmento contemporary, privilegiando un’estetica essenziale e una funzionalità che non sacrificano lo stile. Il nome stesso richiama il lunedì, giorno simbolico di inizio settimana, e il “More” che rappresenta l’intero arco di attività quotidiane, dal lavoro al tempo libero.

M-M For Mondays and More: una filosofia basata su minimalismo, movimento e modularità

La filosofia del brand ruota attorno a tre valori cardine: minimalismo, inteso come estetica essenziale di capi dal design pulito; movimento, che garantisce comfort e vestibilità disinvolta; e modularità, concezione di guardaroba in cui versatilità e praticità sono al centro. Ogni capo è concepito con il principio easy-to-wear e easy-to-care, ovvero facile da indossare e da curare, grazie alla selezione di materiali dallo stretto rapporto tra resa estetica e manutenzione minima.

Le sei categorie di prodotto e i tessuti protagonisti

La collezione si articola in sei famiglie merceologiche: felpe, top e T-shirt, camicie, pantaloni, abiti e maglieria. I due materiali su cui si concentra lo sviluppo sono il jersey e la maglieria, scelti per la loro morbidezza, elasticità e capacità di mantenere la forma nel tempo. Queste fibre, spesso trattate in modo tecnico, soddisfano i criteri di easy-to-care, consentendo al consumatore di lavare e stirare senza particolari accorgimenti, mantenendo intatto il risultato estetico.

Strategia di distribuzione globale e comunicazione digitale

Fin dal lancio, M-M For Mondays and More è stato reso disponibile in più di cinquanta paesi, coprendo Europa, Asia e Americhe. La rete di vendita combina boutique multimarca selezionate e i principali rivenditori online, oltre a un canale diretto di e-commerce attivo su . Questa presenza multicanale garantisce visibilità sia nei punti vendita fisici ad alta frequenza sia negli ambienti digitali più frequentati dal target.

Newsletter su Substack e contenuti sui social

La comunicazione del brand si sviluppa principalmente sui canali social tradizionali (Instagram, Facebook, TikTok e Pinterest) e su una newsletter bimestrale distribuita tramite la piattaforma Substack. Il bollettino, firmato dallo staff di stile, contiene due rubriche fisse: “The Making of”, che segue il processo creativo dal disegno alla realizzazione del capo, e “The Monday Manual”, dedicata a rispondere alle domande pratiche dei consumatori su vestibilità, tessuti e cura. L’invio avviene ogni lunedì, in linea con il naming del marchio.

Con l’entrata di M-M For Mondays and More nel gruppo, il Max Mara Fashion Group conta ora undici brand, dal classico Max Mara a linee più giovanili come Sportmax e Max&Co., fino a segmenti più accessibili come Pennyblack e iBlues. Il nuovo marchio amplia l’offerta del gruppo, con un focus sulla semplicità quotidiana, confermando la capacità del conglomerato di anticipare le tendenze del mercato e di rispondere in modo agile alle mutate abitudini di consumo.