Temptation Island 2023 sta per cominciare. Lunedì 26 giugno 2023 il noto reality dei sentimenti darà inizio alle danze. Le sei coppie sono pronte a vivere grandi emozioni, ma lo sono anche i tentatori, di cui Cesare Pontigia fa parte. Chi è il ragazzo e che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme!

Temptation Island 2023: chi è il tentatore Cesare Pontigia

Cesare Pontigia è nato a Firenze e ha 29 anni. Ha frequentato l’Istituto superiore Galileo Galilei, dopo il quale ha cominciato ad appassionarsi al mondo della ristorazione. Negli anni Pontigia ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro, tant’è che è riuscito ad aprire un ristorante proprio nella sua città natale. Il ristorante si chiama Il Cerbero RistoKalb e propone piatti gustosi a base di carne.

Accanto al lavoro da ristoratore e da chef, Cesare Pontigia affianca altre passioni. Il giovane fiorentino ama infatti andare in moto e ama anche arrampicarsi su pareti rocciose.

È lui stesso a dimostrare tutte queste passioni attraverso scatti pubblicati direttamente sul suo profilo Instagram (@cesarepontigia), per altro assai seguito. Sono infatti 22.300 i follower del nuovo tentatore di Temptation Island 2023 e in quasi tutti si mostra al lavoro tra i fornelli, su due ruote o arrampicato da qualche parte.

Pontigia non è un volto nuovo del mondo della televisione. Molte persone infatti ricorderanno la sua partecipazione a un altro programma dedicato all’amore. Il giovane ristoratore di Firenze, infatti, ha partecipato nel 2019 alla prima (e unica) edizione di Love Island, programma condotto da Giulia De Lellis. Grazie a quell’esperienza Cesare Pontigia è riuscito a trovare l’amore ed è uscito fidanzato.

Il 2023 sarà l’anno del ritorno in televisione, questa volta nelle vesti di tentatore.

Temptation Island 2023, chi è il tentatore Cesare Pontigia: la vita privata

Sulla vita privata del giovane Pontigia non si hanno molte informazioni. Sicuramente la sua partecipazione a Love Island ha contribuito ad accrescere la sua popolarità, specialmente online. Una volta uscito dal programma di Giulia De Lellis, Pontigia è però tornato single dopo pochissimo tempo. Il tentatore ha raccontato di avere chiuso la relazione a causa di numerose incomprensioni, ma soprattutto a causa di una forte incompatibilità caratteriale. «Tra me e Giulietta non c’è niente, tranne l’amicizia»: erano state queste le parole rilasciate dal tentatore poco dopo la rottura.

Il cuore di Cesare Pontigia attualmente non è impegnato, ma la sua avventura a Temptation Island potrebbe rivelargli sorprese: non ci resta che attendere l’inizio del reality per scoprirlo.

Temptation Island 2023: chi sono i tentatori della nuova edizione insieme a Cesare Pontigia

Accanto al già noto Cesare Pontigia sono altri 5 i tentatori che entreranno a fare parte del cast di Temptation Island 2023. Con lui anche Luca Chirico, sportivo doc e modello, Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini & Donne, Andrea Della Cioppia, Tommaso Lella e Marco Boscolo Nale.

Con loro ci saranno anche le tentatrici, ma faranno parte del villaggio dei fidanzati.

Tutto è pronto per il grande inizio: Temptation Island 2023 non vede l’ora di farvi emozionare.