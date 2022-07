La preannunciata tempesta solare che aveva messo in allerta tutte le nazioni del pianeta è in corso e su quali siano i rischi per la Terra gli esperti non hanno dubbi: l’evento astronomico potrebbe mandare in tilt molti sistemi planetari di tecnologia che noi consideriamo “intoccabili”.

La tempesta solare in questione, segnalata già dal 19 luglio, minaccia di creare grossissimi disagi nelle telecomunicazioni mondiali e fino al 21 luglio non è affatto escluso che si verifichino interferenze e blackout sulla rete internet.

Tempesta solare in corso, cosa rischiamo

A diramare l’allerta era stata la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Secondo quel bollettino ci sarebbe un rischio del 45%, quindi moderato, con possibili conseguenze nelle comunicazioni terrestri.

Dal canto suo la Nasa ha definito la tempesta solare, ecco, quella “CME” comporta “enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal Sole che esplodono nello spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente”.

Esplosioni e rilascio di radiazioni: gli effetti

E attenzione: Quando ci sono esplosioni di energia elettromagnetica sulla superficie del Sole e si innescano tempeste solari e rilascio di radiazioni che possono raggiungere la Terra non ci sono solo effetti visivi ma anche possibili guai.

Da un lato le aurore boreali dall’altro il crash di comunicazioni radio e Gps fino a blackout massivi.