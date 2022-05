Uno dei protagonisti dell’ultima Fashion Week è stato un intramontabile simbolo fashion dall’alba dei tempi, quintessenza dell’eleganza italiana, ovvero il tailleur donna, giacca e pantaloni, il quale rappresenterà una tendenza moda nel 2022.

Il tailleur scuro, una tendenza 2022

Molte maison di moda italiane hanno deciso di aprire la sfilata donna autunno inverno 2022/2023 proprio con un completo scuro in stile maschile, una tendenza che si oppone a quella degli ultimi anni, in cui i tailleur colorati dalle note estrose e vivaci oppure pastellate hanno avuto decisamente la meglio.

Lo stile è quello “relaxed”, che dà una configurazione comoda a un soggetto di per sé molto rigido e strutturato. Ultimamente, infatti, i tessuti sono infatti sempre più leggeri e ampi, dando un’idea di comfort e di fluidità.

Nelle sfilate dell’ultima Fashion Week sono state tantissime le case di moda (da Gucci a Versace) che hanno scelto il completo emblema della tradizione sartoriale italiana. Le tonalità predilette sono quelle più scure, soprattutto il nero intenso, il blue marine e il grigio fumo.

Spalle dalla geometria netta e taglio sartoriale impeccabile sono gli altri due must. Il tailleur si addice per business women o lavori di ufficio tout court, ma anche per occasioni mondane e meno formali. Il completo giacca e pantaloni avvalora infatti in modo deciso il suo spiccato senso di empowering e si apre un varco nei look da utilizzare sia per il giorno sia per la sera. Del resto, il tailleur è per antonomasia il simbolo dell’emancipazione femminile, primariamente divisa da lavoro elegante e androgina.

Un capo di abbigliamento, insomma, che ha conferito potere alla donna a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento.

Come abbiamo illustrato ampiamente, le silhouette ampie e fluide si allontanano dall’immagine tipica del blazer scollato e avvitato. Si tende con questa scelta a trasmettere l’idea che siamo donne anche senza definire in maniera implacabile le nostre forme, mettendole sempre e comunque in evidenza.

Con la ripartenza dalla pandemia da Covid-19, riponiamo quindi nei nostri armadi il loungewear, le tute e le sneakers degli ultimi due anni per tornare a stili più e sofisticati. L’immagine a cui si fa riferimento, come accennato precedentemente, è quella della donna in carriera, per cui viene riportato in auge il completo giacca e pantaloni. Per quanto riguarda il tailoring, lo stile è quello minimalista, senza eccessi e frivolezze superflue.

Il tailleur donna stile maschile, un classico da indossare in varie declinazioni

Osservando i tailleur di tendenza da diverse prospettive, notiamo alcune varianti. Per esempio, c’è chi predilige pantaloni stretch e aderenti, come Saint Laurent, che ha dato vita al contrasto tra leggings e blazer boxy, o Ermanno Scervino, che abbina al pezzo di sopra un paio di leggings svasati.

Ci sono altre digressioni sul tema tailleur pantalone degne di nota. La più importante è rappresentata dal completo giacca e gonna: se Chanel propone la versione signature con un tweed iconico, Prada sovverte ogni simmetria con i taileur Miu Miu, costituiti da gonne a tubino e giacche cropped indossate come fossero top.