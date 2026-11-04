Jennifer Lawrence presenta mes°, la nuova linea hair care nata con Arcaea, pensata per ridurre le cure e massimizzare risultati: maschera, spray volume e siero anti‑crespo.

Abituata a passare ore sulla sedia del parrucchiere per apparire impeccabile sui tappeti rossi, Jennifer Lawrence ha deciso di trasformare quell’esperienza in qualcosa di più pratico. In collaborazione con Jasmina Aganovic, fondatrice e CEO della biotech Arcaea, ha dato vita a mes°, una linea di hair care pensata per semplificare la routine quotidiana senza rinunciare a risultati da red carpet.

Il concept di mes°: meno prodotti, più risultati

Il fulcro della filosofia di mes° è sorprendentemente lineare: meno passaggi, meno ingredienti, più efficacia. Lawrence ha condiviso le frustrazioni tipiche di chi ama i capelli curati – volume svanito al secondo giorno, crespo che ritorna al terzo e maschere che richiedono venti minuti sotto l’acqua. Arcaea ha risposto con una ricerca basata sulla biologia, creando formulazioni che agiscono in sinergia e durano più a lungo, restituendo al consumatore minuti preziosi nella sua giornata.

Una campagna dal ritmo spontaneo

Per lanciare il brand, il regista Isaac Lock ha ideato una campagna dal carattere disinibito. Ha invitato un gruppo di persone, da modelle affermate a passanti di Washington Square Park, a salire su un palcoscenico e a danzare liberamente. Nessuna coreografia, nessuna mossa “giusta”: solo il movimento naturale del corpo, catturato interamente su pellicola 16mm. Il risultato è un video che mette in scena l’autenticità dei volti e, soprattutto, la naturalezza delle chiome, evidenziando come i prodotti mes° si integrino con le texture esistenti senza forzare cambiamenti artificiali.

Danza su pellicola 16mm

Le riprese su 16mm conferiscono al corto un’estetica vintage ma al tempo stesso intima, sottolineando il messaggio che la bellezza non ha bisogno di filtri. Nei primi piani, i capelli mantengono i loro movimenti originari: onde leggere, ricci spontanei o lisci naturali, tutti trattati con la stessa cura che mes° promette di offrire.

I tre prodotti chiave della collezione

La collezione si articola intorno a tre soluzioni multitasking, ognuna con una missione ben precisa. Non si tratta di una routine di dieci step, ma di pochi prodotti in grado di sostituire più trattamenti tradizionali, riducendo al contempo la rottura, il grasso e il crespo. Di seguito, la presentazione dettagliata di ciascuna formula, con i dati forniti dal marchio.

Mes° Multitask Repair Mask – $52

Questa maschera, denominata Multitask Repair Mask, è pensata per essere versatile: può agire per cinque minuti, lasciarsi in posa tutta la notte, o anche non risciacquare per ottenere un look liscio e disciplinato. Secondo il brand, l’applicazione regolare riduce la rottura dei capelli fino a sei volte, rafforzando la fibra capillare grazie a una composizione ricca di principi attivi derivati da scoperte biotecnologiche di Arcaea.

Mes° Good Roots Volume Mist – $34

Il Good Roots Volume Mist affronta il problema più comune delle radici piatte e untuose. Grazie a una tecnologia proprietaria, il prodotto controlla la produzione di sebo e, al contempo, amplifica il volume, promettendo un raddoppio del gonfiore rispetto a un normale spray e una diminuzione dell’untuosità del cuoio capelluto del 75 percento. Il risultato è una chioma più piena e leggera, visibile già dopo il primo utilizzo.

Mes° Off-Duty Restyling Serum – $44

L’ Off-Duty Restyling Serum è il compagno ideale per quei giorni in cui la piega ha bisogno di una rinfrescata senza dover ricominciare da capo. Il siero bi-fase, leggero e non appiccicoso, riattiva gli stili di un giorno, proteggendo al tempo stesso dai danni del calore. Il brand afferma che la formula taglia il crespo del 86 percento, permettendo di riutilizzare il blow-out o l’arricciatura più volte, con una lucentezza e una tenuta duratura.