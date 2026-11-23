Cerchi regali di Natale beauty che non pesino sul portafoglio? Ecco una selezione di cofanetti skincare, make-up e capelli a meno di 20 euro, perfetti per amici e colleghi.

Quando i doni da fare sono tanti e l’indecisione regna sovrana, la soluzione è spesso sotto gli occhi di tutti: i regali di Natale beauty. Per il 2026, il mercato offre un’eccellente alternativa economica che non rinuncia alla qualità né all’effetto wow. I brand stanno ampliando le loro gamme con idee regalo low cost, confermando il detto “minima spesa, massima resa”.

La chiave sta nel scegliere prodotti che siano utili, belli da vedere e facili da usare. Che si tratti di skincare idratante o trucco scintillante, ecco una panoramica dei migliori cofanetti disponibili a meno di 20 euro.

Skincare e corpo: l’idratazione essenziale

Per chi ama prendersi cura della pelle senza spendere una fortuna, il set Byoma The 360° Hydration Lab Kit è una scelta solida. Contiene quattro prodotti must-have in formato mini: gel detergente e crema idratante per il viso, oltre a gel doccia e crema corpo da 100 ml. È ideale anche da portare in palestra o in viaggio.

Un altro grande classico rivisitato è l’Nuxe Huile Prodigieuse The Iconic Three. Questo cofanetto racchiude tre versioni del celebre olio multitasking (classica, Or e Or Florale) in formati da 10 ml ciascuno. Perfetto per chi non lo ha mai provato, idrata e illumina viso, corpo e capelli con un tocco di shimmer.

Se invece cercate relax puro, il Sephora Collection Face Mask Magic offre cinque maschere in tessuto per viso e occhi. Un modo semplice per avere una pelle fresca e riposata durante la maratona delle feste. Per un rituale più sensoriale, il kit Biofficina Toscana Night Routine include polsini in spugna e una maschera notte senza risciacquo, pensato specificamente come coccola rigenerante.

Make-up: sguardo e labbra al centro

Il trucco natalizio richiede spesso un tocco di luce. Il cofanetto Astra Make-Up Under The Glitterlights è dedicato agli amanti dei look scintillanti: contiene il mascara volumizzante #Instalenght, una matita nera e il nuovo Frostlight glitter gel Snowgasm per uno sguardo icy.

Per chi preferisce un approccio più naturale ma definito, il set Catrice The Glam Perspective offre tre prodotti occhi essenziali: palette ombretti marroni, mascara waterproof e eyeliner nero. È il regalo perfetto per l’amica che non rinuncia al trucco curato anche nelle occasioni informali.

Le labbra non possono restare fuori dai giochi. Il cofanetto KIKO Secret Santa nasconde nella sua pouch dorata il mascara Maxi Mod e un mini lip gloss Hydra rosa glitterato. Se invece volete puntare sulla moda delle “lip combo”, il set NYX All Day Lip Slay include la matita Line Loud e la lip stain Drippin’ Rose, ideale per chi cerca quel nude perfetto.

Capelli e dettagli golosi

Anche i capelli meritano il loro momento di gloria. Il kit Invisibobble Blowout Hero contiene tre maxi bigodini in velluto da tenere in posa durante la notte per svegliarsi con una piega impeccabile. Una soluzione pratica per chi vuole risparmiare tempo al mattino.

Infine, per un regalo che profuma di festa, il duo Bottega Verde La Pasticceria offre gel doccia e crema mani al profumo di pandoro e zucchero a velo. Una fragranza gourmand che conquista subito, perfetta per lasciare una scia goduriosa dietro di sé.