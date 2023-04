Il suo nome è stato associato per molto tempo a quello del noto attore e regista Rocco Papaleo. Lei si chiama Sonia Peng e oltre a essere l’ex moglie del regista, è una apprezzata scenografa cinematografica. Che cosa sappiamo sulla donna? In che rapporti si trova con l’ex marito? Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata.

Sonia Peng: la vita e la carriera della nota scenografa di cinema

Sonia Peng è nata a Bellinzona, Svizzera, il 22 aprile 1965 sotto il segno del Toro e attualmente ha 57 anni. Peng si trasferisce a Milano dalla Svizzera nel 1984 e lo fa per dedicarsi agli studi. Si iscrive infatti all’Accademia delle Belle Arti di Brera, da cui esce diplomata nel 1988. Subito dopo il diploma la giovane donna comincia a lavorare come assistente, facendo quella che ancora oggi è considerata “gavetta”.

Un periodo per lei fondamentale, poiché le ha permesso, con il passare del tempo, di passare a ruoli più importanti. È così che Sonia Peng successivamente diventa scenografa e per i primi anni della sua carriera si dedica in particolare al mondo degli spot pubblicitari: sono gli anni che vanno dal 1989 a circa il 1992.

Nel suo cuore, però, sapeva di volere entrare nel mondo della televisione e del grande schermo, il cinema.

Quel sogno, con tanta forza e determinazione, Sonia Peng riesce a realizzarlo. Pensate infatti che il suo nome entra a fare parte di film cinematografici importantissimi, come L’ultimo padrino e Paolo Borsellino. Non solo: Sonia Peng ha lavorato anche a diverse commedie molto note del cinema italiano: è il caso di Cado dalle nubi, Che bella giornata, Basilicata Coast to Coast e Viva l’Italia. La sua carriera si arricchisce sempre di più e sono diversi i titoli a cui lei lavora in veste di scenografa. Si ricordano, a tale proposito, progetti come: Fortapàsc, Nirvana, Lavorare con lentezza, Bella da morire, Baby.

Nel 2021, in occasione del Locarno Film Festival, Sonia Peng ha ricevuto il premio Cinema Ticino.

La vita privata di Sonia Peng: amore e famiglia

È il 1999 quando Sonia Peng incontra per la prima volta il regista e attore Rocco Papaleo e ciò accade sul set di un film. Più giovane dell’uomo di 7 anni, Sonia Peng si innamora e la cosa è corrisposta. Tra i due scatta la scintilla e i due decidono di sposarsi in tempi molto brevi. Dalla loro unione in matrimonio è nato anche un figlio, Nicola.

L’amore tra il regista e la scenografa è però destinato a concludersi e i due si separano e tutto avviene in modo civile, tant’è che ancora oggi sono in ottimi rapporti e spesso e volentieri si ritrovano a lavorare insieme.

Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però.

Queste le parole di Rocco Papaleo nei confronti di Sonia Peng. Un amore finito, ma un rispetto che non smetterà mai di vivere.