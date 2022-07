Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono i due nuovi conduttori di GF Vip Party. Questo, almeno, è quanto sostengono alcune indiscrezioni parecchio insistenti. L’influencer italo-americana e l’ex velino di Striscia la Notizia andranno a sostituire Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori del GF Vip Party

Mentre il cast del GF Vip 7 prende forma, Alfonso Signorini avrebbe già scelto i nuovi conduttori del GF Vip Party. Mentre lo scorso anno il timone del format era tenuto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, questa nuova avventura sarebbe stata affidata a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Entrambi hanno partecipato al reality più spiato d’Italia, riscuotendo parecchio successo, per cui la scelta del conduttore non sorprende nessuno.

L’indiscrezione su Soleil e Pierpaolo al GF Vip Party

Su TvBlog si legge:

“È stata scelta la coppia che condurrà questa trasmissione, che è qualcosa di più di una trasmissione e la scelta è caduta su due personaggi che sono stati fra i protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta. I due personaggi in questione sono il bello e bravo Pierpaolo Pretelli e la acuta e spigliata Soleil Sorge”.

Al momento, né i nuovi conduttori del GF Vip Party e né tantomeno lo staff di Signorini hanno confermato o smentito l’indiscrezione.

Soleil e Pierpaolo sostituiscono Salemi e Zorzi

Considerando che Soleil e Pierpaolo andranno a sostituire Salemi e Zorzi, la domanda sorge spontanea: quante possibilità ci sono di vederle come concorrenti del GF Vip 7? Mentre Giulia ha già vestito i panni di Vippona per due volte, quindi si esclude un suo coinvolgimento, Gaia non ha mai preso parte al format. Non solo, la sorella di Tommaso è sempre stata parecchio corteggiata da Alfonso, per cui ci sono buone possibilità di vederla all’opera.