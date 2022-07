Umberto Smaila e Spinalbese al GF Vip 7: i dettagli

Umberto Smaila e Antonino Spinalbese prenderanno parte al GF Vip 7. Per entrambi si tratta della prima esperienza in un reality show.

Umberto Smaila e Antonino Spinalbese al GF Vip

In queste ore Alfonso Signorini ha pubblicato un indizio sui social che confermerebbe l’ingresso di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen, al GF Vip 7.

Deianira Marzano ha invece confermato che un altro concorrente del reality show sarà l’attore comico Umberto Smaila.

Per entrambi si tratta della prima esperienza in un reality show, e insieme a loro nel cast del programma potrebbero esserci Antonella Fiordelisi, Patrizia De Blanck, Lorenzo Castelluccio, Rita Dalla Chiesa, Gessica Notaro e Giovanni Ciacci. Si vocifera che la settima edizione del GF Vip sarà la più lunga in assoluto (sembra che durerà ben 8 mesi).

L’ira di Belen dietro la partecipazione di Spinalbese

Sempre secondo i rumor in circolazione Belen Rodriguez, ex compagna di Antonino Spinalbese e madre di sua figlia Luna Marì, non avrebbe preso bene la notizia del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si dà il caso che, volente o nolente, la showgirl sarà comunque uno dei personaggi più chiacchierati della prossima edizione (anche solo per riflesso, a causa dell’ingresso del suo ex fidanzato) così come la figlia Luna Marì, a cui Antonino è molto legato.