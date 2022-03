Si sente parlare da un po’ di tempo su Internet di skin fasting, una pratica detossinante nata in Giappone che letteralmente significa “digiuno della pelle” e consiste nel dare alla pelle una pausa dalla solita beauty routine facendola riposare e rigenerare.

Scopriamo insieme lo skin fasting cos’è e che benefici apporta alla nostra pelle.

Che cos’è lo skin fasting?

Lo skin fasting o digiuno della pelle è un metodo detox, diffuso da un brand giapponese Mirai Clinical, che richiama la teoria di Ippocrate secondo il quale il digiuno era molto utile per migliorare la salute del proprio corpo e mente. Lo skin fasting, quindi, consiste nell’eliminare per un giorno, una settimana o un mese tutti i prodotti utilizzati nella vostra solita beauty routine permettendo alla vostra pelle di riposarsi e rigenerarsi.

In questo modo potremmo dare la possibilità alla nostra pelle di riequilibrarsi da sola regolando la sua produzione di sebo.

Come fare il digiuno della pelle

In origine l’idea di questa pratica detossinante era molto più rigida perché era concepita come un digiuno totale dalla skincare. In sostanza, prima di andare a letto e la mattina seguente , questa pratica prevedeva solo di lavare il viso con acqua tiepida senza applicare né creme né sieri viso.

Oggi, i dermatologi nonostante siano favorevoli allo stop temporaneo di prodotti per la skincare consigliano comunque di non eliminare del tutto i prodotti idratanti. Se vuoi fare un tentativo, ecco la guida passo passo per te:

Il primo step è la detersione utilizza sempre solo acqua tiepida oppure un prodotto specifico , permettendo di eliminare lo sporco e lo smog, che la pelle tende ad assorbire.

è la utilizza sempre solo acqua tiepida oppure un prodotto specifico , permettendo di eliminare lo sporco e lo smog, che la pelle tende ad assorbire. Il secondo step è l’ idratazione , utilizzando dei sieri o delle creme viso sebo regolatori.

è l’ , utilizzando dei sieri o delle creme viso sebo regolatori. Il terzo step è quello di applicare una protezione solare, in modo da proteggere la pelle dai raggi UV.

I principi attivi che non devono mancare mai all’interno dei pochi prodotti che andremo ad utilizzare saranno sicuramente l’acido ialuronico e la vitamina C. Il primo, idrata e protegge i tessuti mentre il secondo è un ottimo antiossidante ad azione illuminante e antimacchia.

Benefici dello skin fasting

Nonostante, non ci siano prove scientifiche dietro questo metodo, il digiuno cutaneo può essere utile se state usando troppi prodotti o prodotti aggressivi. Quindi eliminando momentaneamente i prodotti per la cura della pelle, la pelle sarà in grado di produrre oli naturali per mantenerla morbida ed elastica.

Quante volte farlo

Non esiste una regola precisa per fare lo skin fasting, fondamentalmente dipende da quanto sei regolare con la tua beauty routine. Ad esempio, puoi fare una disintossicazione della pelle una volta ogni due mesi se non usi troppi prodotti per la cura della pelle, mentre se usi costantemente prodotti skincare, come creme, sieri e peeling, puoi disintossicare la pelle una volta al mese. Se stai assumendo farmaci ti consigliamo di chiedere prima al tuo dermatologo se puoi iniziare il digiuno.