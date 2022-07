Sissi, ex talento di Amici di Maria De Filippi, è incinta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che un utente TikTok ha lanciato la notizia. La verità è finalmente venuta a galla.

Sissi di Amici è incinta?

Venuta alla ribalta grazie alla partecipazione alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Sissi continua a riscuotere parecchi consensi.

La cantante, proprio nel talent di Canale 5, ha conosciuto il ragazzo che le ha fatto perdere la testa. Stiamo parlando del ballerino Dario, ancora oggi al suo fianco. Nelle ultime ore, un chiacchiericcio sempre più insistente, vede Sissi incinta e pronta a mettere al mondo il primo frutto dell’amore che la lega al fidanzato: è davvero questa la realtà dei fatti?

La verità sulla presunta gravidanza di Sissi

Un utente di TikTok, come riporta anche il sito Webboh, ha ipotizzato la gravidanza di Sissi a causa di “una canzone e una frase mai detta“. Le forme della cantante, poi, hanno contribuito al diffondersi della notizia e, in un lampo, il nome Sissi accostato alla parola incinta è diventato virale. La realtà dei fatti, però, è assai diversa. L’ex talento di Amici e il fidanzato Dario non diventeranno genitori, almeno non per il momento.

Sissi e Dario non diventeranno genitori

Sissi non è incinta e non diventerà mamma, almeno non nei prossimi mesi. Nessuna gravidanza in corso, ma solo un’ipotesi lanciata da un utente TikTok basata sul nulla. Insomma, un chiacchiericcio nato senza un motivo, tanto che né la cantante e né tantomeno il ballerino hanno commentato la fake news. Cosa non si fa per qualche follower in più? Purtroppo, il mondo dei social è anche questo.