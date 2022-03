La classe della 21esima edizione di Amici, pronta a varcare la soglia del serale dello show, è già stata formata e tra gli allievi c’è anche la cantante Sissi. L’avete inserita nella vostra squadra per il Fanta Amici e non vedete l’ora di vederla esibirsi nel programma? In attesa dello show trasmesso nella prima serata di Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Sissi

Silvia Cesana, conosciuta ai più con lo pseudonimo di Sissi, nasce a Merone in provincia di Como nel 1999. Non abbiamo molte informazioni per quanto riguarda il suo passato, pare però che la giovane si sia avvicinata al mondo della musica già da molto piccola.

La sua carriera musicale inizia ben prima della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi. Viene infatti notata dalla Sugar, casa discografica con cui Sissi pubblica diversi brani già disponibili su Spotify.

Nel 2020 la vediamo invece ad AmaSanremo, dove si esibisce con il suo pezzo “Per farti paura”, con cui ha provato ad entrare al Festival di Sanremo.

Sissi Cesana partecipa anche alla 13esima edizione di X Factor, allora condotto da Alessandro Cattelan. La cantante con il suo talento riesce a fare breccia in tutti e quattro i giudici (Mika, Manuel Agnelli, Malika Ayane e Sfera Ebbasta), ma la sua esperienza si conclude con gli home visit.

L’approdo ad Amici di Maria De Filippi

Sissi entra ufficialmente a far parte della scuderia di talenti di Amici il 31 ottobre, fortemente voluta da tutti i professori. La giovane cantante sceglie di farsi guidare da Lorella Cuccarini ed entra quindi nella sua squadra.

Durante una sfida giudicata da Arisa, Sissi ottiene 10 e i complimenti della cantante ed ex coach del programma, che la stessa Sissi descrive come il proprio idolo sin da piccola. All’interno del programma comunque, Sissi non si fa notare solo per la sua indubbia bravura, ma anche per una love story con un altro allievo.

Vita privata e curiosità

Sissi è molto riservata e sulla sua vita privata e sentimentale prima di entrare nella scuola di Amici infatti non si sa molto. All’interno del programma però, l’abbiamo vista avvicinarsi sempre di più al ballerino Dario Schirone, di 5 anni più piccolo di lei. Forse proprio per questo motivo, inizialmente Sissi si è mostrata molto restia ad intraprendere una relazione con il ragazzo, che è però riuscito nell’intento di conquistarla. I due infatti hanno iniziato a fare coppia fissa.

Sissi ha una vera e propria passione per i tatuaggi con cui ama decorare il proprio corpo. Uno di questi è dedicato alla madre a cui sembra essere molto legata, mentre un altro è dedicato invece ad Amy Winehouse, una dei suoi artisti musicali preferiti insieme anche a David Bowie.

Nel 2019, prima della pandemia da Coronavirus e prima che il cantante si facesse conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con l’inedito “Insuperabile” scritto da Elisa, Sissi si è esibita insieme a Rkomi.