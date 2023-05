Simone Liberati: chi è l’attore di “A casa tutti bene”

Attore italiano molto noto, Simone Liberati è conosciuto per avere preso parte a diversi progetti sia di televisione, sia di cinema. Tra quelli più conosciuti e recenti ci sono A casa tutti bene, Bangia – La serie e così via. Andiamo a scoprire un po’ più nel dettaglio la vita e la carriera dell’attore romano.

Simone Liberati: chi è l’attore romano, tra vita e carriera professionale

Simone Liberati è nato a Roma il 27 aprile 1988 sotto il segno del Toro e attualmente ha 35 anni.

Sulla sua vita famigliare e sulla sua infanzia non si hanno particolari informazioni, ma sappiamo che la passione per il mondo della recitazione e dello spettacolo arriva molto presto, quando è ancora un ragazzo.

Dopo avere terminato gli studi, quindi, Simone Liberati comincia subito a buttarsi in quel campo e partecipa a diversi cortometraggi, a spettacoli teatrali di vario genere e a varie produzioni televisive.

È il 2014 quando Liberati entra in un progetto televisivo molto noto. Si tratta di Suburra e in quell’occasione è chiamato a interpretare Mirko, il braccio destro di Numero 8 nella serie.

Tre anni dopo, nel 2017, Simone Liberati ottiene una parte ne Il permesso – 48 ore fuori, diretto da Claudio Amendola. Quell’anno è per lui particolarmente fortunato: pensate che è proprio nel 2017 che l’attore romano ottiene il suo primo ruolo da protagonista: l’occasione arriva con il film Cuori Puri, presentato anche al Festival di Cannes. Il ruolo nel film lo porta a ottenere un traguardo molto importante ai fini della sua carriera: Simone Liberati vince il premio come migliore attore rivelazione dell’anno sia ai Nastri d’Argento 2017, sia al Bif&st 2018.

La carriera continua e sono diverse le esperienze attoriali che Liberati ha modo di vivere. Nel 2018, ad esempio, è protagonista dell’adattamento cinematografico de La profezia dell’armadillo, il noto romanzo a fumetti di Zerocalcare.

Forse molte persone non se lo ricorderanno, ma Simone Liberati è apparso nel 2008 in un episodio de I Cesaroni, la nota serie-tv che ha coinvolto ed emozionato una larga fetta della popolazione italiana.

Tra i suoi progetti più recenti, invece, si ricordano:

Petra (2020-2022); Mental (2020); Chiamami ancora amore (2021); Bangia – La serie (2022)

Da ricordare anche A casa tutti bene, serie-tv a cui Simone Liberati ha preso parte nel 2020 e che ha continuato il suo corso anche nel 2023.

La vita privata di Simone Liberati

L’attore romano è presente sui social media. Il suo profilo Instagram (@simone__liberati) è seguito da 11.100 follower, per un totale di 113 post pubblicati.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata (e sentimentale) non si hanno particolari informazioni. Pare infatti che Simone Liberati sia un uomo particolarmente riservato, soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. La sua attenzione va alla sua professione e alla sua carriera, di anno in anno sempre più in crescita e sempre più ricca di grandi soddisfazioni.

Anche per ciò che riguarda il passato, è difficile raccontare le eventuali relazioni amorose dell’attore: si attendono quindi aggiornamenti.