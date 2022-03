Il 25 marzo 2022 è il giorno del debutto della seconda stagione di Bridgerton e come la prima amatissima stagione, la serie tv prodotta da Shonda Rhimes ed ispirata ai romanzi di Julia Quinn è disponibile su Netflix. Nel cast insieme a Jonathan Bailey, che interpreta il visconte Anthony, c’è anche Simone Ashley, che per la serie è Miss Sharma.

Conosciamo meglio l’attrice.

Chi è Simone Ashley

Nata come Simone Ashwini Pillai e divenuta poi nota al cinema e in televisione come Simone Ashley, nasce a Camberley in Regno Unito, il 30 maggio del 1995 ed è del segno dei Gemelli. Ha origini indiane e ha studiato recitazione alla Redroofs Theatre School, laureandosi poi all’Arts Educational School di Londra.

La carriera di attrice

Simone Ashley debutta sul grande schermo nel 2018, nel film indiano Boogie Man e l’anno dopo, nel 2019, la vediamo nel ruolo di Olivia Hanan nella serie tv di successo Sex Education, anche questa disponibile su Netflix, insieme a Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey e Ncuti Gatwa.

Dal 2021 invece, la Ashley veste i panni di Kate Sharma, la co-protagonista della seconda stagione di Bridgerton.

Nel suo curriculum c’è anche un’apparizione degna di nota: è infatti il 2017 quando Simone Ashley appare in un episodio della serie tv tutta italiana L’ispettore Coliandro, ideata da Carlo Lucarelli e trasmessa da Rai 2.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se Simone Ashley sia fidanzata oppure single. Attraverso alcune interviste rilasciate dall’attrice però, possiamo sapere qualche curiosità sulla sua famiglia d’origine. Sembrerebbe infatti che i suoi genitori siano molto protettivi e che lei, invece, abbia un carattere molto ribelle.