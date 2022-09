Durante il GF Vip Party Pierpaolo Pretelli è stato costretto a replicare ad alcune domande piccanti a lui fatte dal conduttore Alfonso Signorini.

Signorini: la domanda a Pretelli

Alfonso Signorini è stato presente alla prima puntata del GF Vip Party ora che una nuova edizione del GF Vip è finalmente iniziata.

All’interno del programma il conduttore ha stuzzicato l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, che tra l’altro era in compagnia della fidanzata Giulia Salemi. Il conduttore gli ha chiesto se, durante la sua esperienza all’interno della Casa, avesse baciato Elisabetta Gregoraci (ex moglie di Briatore) con la lingua o meno.

“L’unica lingua, che la mia lingua ha toccato in quella piscina è stata quella di Giulia. Tutto regolare”, ha affermato Pierpaolo, spiegando poi perché la showgirl avesse cercato di coprire con una mano il loro bacio in piscina.

“Lei mi disse che aveva messo la mano d’avanti per non far vedere al figlio. Ci sta”, ha spiegato.

La domanda a lui rivolta da Signorini non ha mancato di mettere in imbarazzo lui e la fidanzata Giulia Salemi, ma entrambi hanno sorriso cercando di non darlo a vedere. Del resto il famoso bacio scambiato da Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci nella casa del reality show è avvenuto per via di una prova e, nonostante Pierpaolo fosse realmente interessato alla showgirl, lei ha sempre precisato di non volere da lui altro che un rapporto d’amicizia.