Clemy Spinelli, studentessa di 34 anni, ha lasciato la sua carrozzina alla vicina di casa, perché doveva tornare a casa in Calabria. Al suo ritorno l’ha trovata distrutta, perché avevano deciso di farci un giro.

Siena: rubata e distrutta carrozzina disabile

Clemy Spinelli ha lasciato la sua carrozzina elettrica a Siena, ad una vicina di casa, perchè doveva tornare a casa a Belvedere Marittimo, in Calabria. Qualche mese lontana dalla Toscana e al suo ritorno ha ricevuto una brutta sorpresa. La carrozzina non c’era più, l’avevano rubata con la scusa di “voler fare un giro” e gliel’hanno fatta trovare distrutta. La ragazza, studentessa disabile di Archeologia di 34 anni, ha denunciato l’accaduto.

“Non è la prima volta che accade” ha scritto. “Già in passato mi venne sottratta e solo dopo una mia denuncia sui social, ho riavuto il mezzo. La carrozzina è l’unico modo che ho per muovermi per le strade di Siena” ha spiegato la donna.

La carrozzina è stata distrutta

La carrozzina è stata distrutta ed è inutilizzabile. Clemy non si è persa d’animo e sta portando avanti la sua battaglia contro i bulli, usando i suoi profili social.

“Sono stata informata dalla Questura che la carrozzina è in condizioni disumane. Questo significa che mi avete spezzato le gambe, non avete certo annichilito la mia voglia di combattervi e farvi la guerra, alla vostra pochezza umana. I disabili, i disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre” ha dichiarato la donna. “Una pagina triste e vergognosa nella storia della nostra città” ha commentato Francesca Appolloni, assessora al sociale del comune di Siena.