La riga laterale riemerge come la chiave per rivoluzionare ogni acconciatura, con consigli da star e tutorial pratici

Negli ultimi mesi la riga laterale si è imposta nuovamente come elemento distintivo nei saloni, sui set fotografici e nei video di TikTok. Dopo un lungo periodo dominato dalla classica divisione centrale, gli stilisti hanno riscoperto il potere di una semplice linea laterale per dare volume, definire il volto e richiamare l’estetica degli anni ’90 e 2000. Il risultato è un effetto immediato: una piega che può passare da sofisticata a ribelle con un solo gesto, senza dover cambiare taglio.

Il nuovo fervore nasce soprattutto tra le nuove generazioni: la Gen Z, abituata a sperimentare look rapidi sui social, ha adottato la side part come segno di appartenenza a una cultura retro-moderna. Il cambiamento non richiede tecniche complesse; basta una pettinatura ben preparata e un po’ di volume alle radici, per cui anche chi ha capelli corti o ricci può sperimentare la stessa estetica, passando da un aspetto naturale a una versione più scenografica in pochi minuti.

Riga laterale sui red carpet e sulle passerelle: i motivi del ritorno

Le ultime sfilate di Victoria Beckham e Gucci hanno mostrato una moltitudine di modelli con una riga laterale ben marcata, accompagnata da onde morbide o da look ultra slick. Gli stilisti hanno sottolineato come la divisione laterale consenta di giocare con il volume, creando un aspetto più dinamico rispetto alla verticale tradizionale. Inoltre, il richiamo a icone di Hollywood degli anni ’90 – pensiamo a Jennifer Lopez o a Naomi Campbell – rende la tendenza particolarmente nostalgica e attraente per chi desidera un tocco di glamour senza tempo.

I look più ammirati: esempi di star

Kaia Gerber: raccolto morbido con riga laterale profonda

Kaia ha optato per un elegante raccolto a bassa coda, accompagnato da una riga laterale pronunciata che sposta il volume verso il lato sinistro del volto. Il ciuffo lasciato lungo aggiunge movimento e rende la pettinatura adatta sia a eventi formali sia a uscite casual, dimostrando la versatilità della tecnica.

Serena Williams: onde voluminose e riga laterale decisa

La campionessa ha mostrato un’abituale chioma riccia, ma con una side part ben definita che accentua le onde naturali. La profondità della divisione evidenzia la forma del viso, conferendo a ogni ciuffo una maggiore elasticità e creando un effetto trend capelli che funzioni anche su texture più ricce.

Margot Robbie: caschetto mosso con frangia lunga

Margot ha scelto un caschetto medio con una riga laterale leggera, accompagnato da una frangia lunga che scivola delicatamente sopra gli occhi. Il risultato è un look fresco e femminile, ideale per chi desidera aggiungere movimento senza sacrificare la praticità quotidiana.

Guida passo passo per una side part perfetta

Il primo step consiste nel risciacquare i capelli con shampoo volumizzante e, se necessario, applicare una mousse leggera. Dopo aver asciugato a freddo, utilizza un pettine a denti larghi per creare la divisione: scegli il punto più adatto (a metà della fronte o più verso l’estremità) e assicurati che la linea sia netta. Per una side part più definita, passa il pettine anche sui capelli più corti, in modo da fissare la separazione fin dalla radice.

Una volta impostata la linea, concentra il phon sulle radici del lato opposto per aggiungere volume. Utilizza una spazzola rotonda per sollevare la chioma e, infine, fissa il tutto con una lacca a tenuta media. Per un finish più lucido, completa con un olio leggero o una crema texturizzante, evitando di appesantire la chioma. Seguendo questi tutorial potrai ricreare in casa il look vista sulle passerelle e sugli snap delle celebrità.