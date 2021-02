Chi è Sergio Rubini, attore pugliese che si è affermato anche come regista e che ha lavorato con Federico Fellini e Gabriele Salvatores.

Sergio Rubini chi è

L’attore, regista e sceneggiatore Sergio Rubini nasce a Grumo Appula, in Puglia, il 21 dicembre 1959 nella famiglia di un capostazione.

Frequenta il liceo nella vicina cittadina di Altamura, poi decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione presso l’Accademia nazionale di arte drammatica, dove diventerà negli anni Duemila docente. Lascerà l’Accademia dopo soli due anni per dedicarsi al teatro, lavorando con nomi importanti della scena italiana. Il 1985 è l’anno dell’esordio sul grande schermo per il giovanissimo Rubini, che entra nel cast del film Figlio mio, infinitamente caro…

Tra i primi film nei quali l’esordiente Sergio Rubini recita ci sono anche Il caso Moro e Intervista, quest’ultimo film autobiografico di Federico Fellini nel quale l’attore pugliese interpreta il maestro del cinema da giovane.

La svolta nella carriera di Rubini inizia nel 1990, anno in cui debutta come regista, dirigendo numerosi film tra i quali La stazione nel 1990; La bionda nel 1993; Prestazione straordinaria nel 1994; Il viaggio della sposa nel 1997; Tutto l’amore che c’è nel 2000; L’anima gemella nel 2002; L’amore ritorna nel 2004; La terra nel 2006; Colpo d’occhio nel 2008; L’uomo nero nel 2009; Mi rifaccio vivo nel 2013 e Dobbiamo parlare nel 2015.

Come attore si ricorda inoltre il suo lavoro in film importanti come Nirvana di Gabriele Salvatores, Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon, Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi e più recentemente Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi del 2019.

Curiosità e vita privata

L’attore pugliese Sergio Rubini ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo operato da attore e regista. Ad esempio ha collezionato un David di Donatello e un Nastro d’Argento per La stazione come Miglior regista esordiente ed ha vinto un Ciak d’oro come Migliore attore non protagonista per il film Nirvana di Gabriele Salvatores.

Nella vita sentimentale c’è un matrimonio alle spalle di Sergio Rubini. Durante gli anni dell’Accademia nazionale d’arte drammatica infatti l’attore ha conosciuto una giovane Margherita Buy, che è diventata prima sua compagna di lavoro e poi nella vita. Il loro matrimonio è durato due anni, dal 1991 al 1993. Oggi Sergio Rubini ha al suo fianco la compagna Carla Cavalluzzi, giovane sceneggiatrice compaesana dell’attore e di diciotto anni più giovane. I due hanno lavorato insieme in molteplici film.