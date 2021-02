Protagonista della nuova serie tv Netflix L’estate in cui imparammo a volare insieme a Katherine Heigl: ecco chi è l’attrice Sarah Chalke.

Sarah Chalke: chi è?

Sarah Louise Christine Chalke è un’attrice e modella nata il 27 agosto 1976 in Canada.

Alle spalle ha una carriera molto lunga e in Italia è conosciuta soprattutto per aver preso parte alla serie tv Scrubs, alla sitcom How I met your Mother. Ma non solo, ha infatti prestato la sua voce per la serie animata di Rick e Morty. Dal 3 febbraio 2021 è protagonista, insieme alla collega Katherine Heigl, della nuova serie tv di Netflix L’estate in cui imparammo a volare.

È cresciuta a Vancouver con la mamma Angie, il papà Doug, la sorella maggiore Natasha e la minore Piper.

Dal 2003 è fidanzata con Jamie Afifi, con cui ha avuto due figli: Charlie nel 2009 e Frankie nel 2006. Grazie alle origini tedesche della madre, oltre all’inglese, parla fluentemente anche tedesco.

Sarah Chalke ama condividere parte della sua vita sui social. Il suo profilo Instagram ha 235 mila followers con i quali condivide scatti di situazioni quotidiane, dai quali traspare soprattutto l’amore per la famiglia, per i cani e per il suo lavoro di attrice.

La zia e la nonna della Chalke sono morte entrambe di cancro al seno, non diagnosticato nelle fasi iniziali. Dopo questi tragici avvenimenti, l’attrice ha incoraggiato la diagnosi e la prevenzione del tumore al seno, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce per poter contrastare la malattia.

Carriera

La carriera di attrice di Sarah Chalke inizia prestissimo, a soli 8 anni appare in alcune produzioni teatrali mentre 12 anni diventa una reporter dello show canadese Kidzone. Nel 1993 appare nella sitcom americana Roseanne e successivamente nello show canadese Nothing too good for a Cowboy.

Il grande successo arriva nel 2001 con il ruolo di Elliot Reid nella serie Scrubs, di cui farà parte sino alla fine nel 2010. Nel frattempo è stata anche la testimonial della linea d’abbigliamento intimo Hanel. Ma non solo, la sua carriera si è ampliata prendendo parte, nel 2008 e nel 2009 alla famosissima sitcom How I met your mother.

Sempre nel 2009 fa un piccolo cameo nel medical drama Gray’s Anatomy nel corso della nona stagione. Dal 2013 invece presta la voce nella serie animata di Rick e Morty.

Dal 2021 è una delle attrici protagoniste della nuova serie tv della piattaforma Netflix L’estate in cui imparammo a volare.