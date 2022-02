Come ormai sappiamo, Amadeus ha già scelto le cinque co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston nell’arco degli altrettanti cinque giorni in cui si svolgerà la 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Protagonista della seconda serata sarà Lorena Cesarini.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sul look scelto dall’attrice per prendere parte alla conferenza stampa che si tiene ogni mattina, prima dell’inizio delle puntate.

Il look di Lorena Cesarini alla conferenza stampa di Sanremo

Se la prima a scendere le celebri scale del teatro dell’Ariston è stata Ornella Muti, ex diva del cinema all’italiana e musa di artisti del calibro del fumettista Milo Manara o dell’eclettico Adriano Celentano, questa sera è il turno di un’altra attrice che sta facendo molto parlare di se nel panorama attuale dell’arte della cinepresa.

Stiamo parlando di Lorena Cesarini. Arrivata a Sanremo anche lei, per prendere parte alla conferenza stampa che come da tradizione si tiene al mattino prima dell’inizio della diretta su Rai 1. La Cesarini è apparsa con look firmato Valentino in total white, dall’aspetto decisamente futuristico che si abbinava perfettamente alla meravigliosa giornata di sole che ha caratterizzato la città di Sanremo.

L’outfit era composto da un abito bianco al ginocchio con taglio “a cappotto” leggermente stretto in vita da una cintura ton sur ton che sulla fibbia recava il marchio della Maison.

Ha poi completato il look con collant coprenti color bianco ottico e altissime décolleté con zeppa dello stesso colore. Unico dettaglio colorato, per la precisione di un bel giallo, la borsa. Anche questa di Valentino.

Lo stile minimal sfoggiato da Lorena Cesarini

Da quanto si evince dal profilo Instagram dell’attrice, Lorena Cesarini predilige look minimal ma ricchi di personalità. Tra i suoi outfit troviamo spesso top e minidress basic, abbinati a calzature dal design più complesso e deciso. Non è un caso appunto, se all’abito accollato e molto bon ton di Armani, ha voluto abbinare un paio di calzature molto lontane dal definirisi bon ton e non è un caso neanche che Amadeus l’abbia fortemente voluta tra le cinque co-conduttrici previste per il Festival.

Il direttore artistico infatti ha spiegato di essere rimasto colpito dall’espressività dell’attrice. Per scoprire con quali altri look è pronta a stupirci non ci resta altro da fare che attendere la seconda serata della kermesse musicale.

Lorena Cesarini con le décolleté che fanno impazzire tutti

Non è la prima volta che vediamo Lorena Cesarini indossare un paio di décolleté dal plateau vertiginoso. Quelle scelte per la conferenza di Sanremo, sono di Valentino ma molte altre Maison ne hanno proposto una loro versione.

Una su tutte Versace, che le ha presentate letteralmente di tutti i colori, tra cui un meraviglioso rosa shocking, con la sua collezione primavera-estate 2022 alla Milano Fashion Week. Pazza per questo genere di scarpe anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che le ha indossate proprio per quell’occasione e le ha fatte indossare (ma per poco) anche al marito Fedez dopo un simpatico siparietto che si era creato tra la coppia.