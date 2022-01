Il maestro Beppe Vessicchio è risultato positivo al Coronavirus e, per questo, non potrà essere presente al Festival di Sanremo a meno che non tornerà ad essere negativo entro lunedì. Lui stesso ha dato l’annuncio via social.

Beppe Vessicchio positivo al Coronavirus

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022 Beppe Vessicchio è risultato positivo al Coronavirus. Lui stesso lo ha annunciato via social scrivendo: “Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”. Il direttore d’orchestra sarebbe risultato positivo già alcuni giorni fa ma la notizia è trapelata soltanto ora.

Le sue condizioni fortunatamente sarebbero positive e lui stesso ha ammesso di non aver riscontrato particolari sintomi.

Beppe Vessicchio e gli altri casi di Covid a Sanremo

Come per la precedente edizione al Festival di Sanremo sono state adottate delle speciali misure precauzionali per escludere contagi da Coronavirus tra i presenti. Nelle scorse settimane sono risultati positivi anche Elisa e Aka7even, entrambi partecipanti di questa nuova edzione della kermesse. Fortunatamente entrambi sarebbero guariti in tempo.

Beppe Vessicchio e Le Vibrazioni

Al Festival di Sanremo 2022 Beppe Vessicchio avrebbe dovuto esibirsi con Le Vibrazioni, ma nelle ultime ore il gruppo è stato diretto da un sostituto a causa della positività del direttore d’orchestra al Covid. Nelle ultime ore a proposito dei contagi a Sanremo lui stesso ha ammesso: “Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.