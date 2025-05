Un’intervista senza filtri

L’attrice Sabrina Impacciatore ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico e dei media con la sua intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani. Durante la trasmissione, Sabrina ha condiviso esperienze personali legate all’uso di droghe, in particolare quelle allucinogene, suscitando reazioni contrastanti. Se da un lato molti hanno apprezzato la sua sincerità e il suo approccio diretto, dall’altro alcuni critici, come il noto DJ Aniceto, hanno espresso indignazione per il modo in cui il tema è stato trattato in prima serata su un canale Rai.

Le parole di Sabrina: un viaggio tra realtà e fantasia

Nel corso dell’intervista, Sabrina ha descritto le sue esperienze con le droghe in modo vivido e dettagliato. Ha raccontato di viaggi psichedelici in Thailandia, dove ha vissuto esperienze che l’hanno segnata profondamente. “Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. Nove ore di trip non le posso raccontare, è complesso”, ha dichiarato, aggiungendo che queste esperienze l’hanno portata a vedere immagini surreali, come Jim Morrison su un galeone di pirati. Tuttavia, ha anche avvertito che ora sconsiglia tali esperienze, evidenziando la sua evoluzione personale e la consapevolezza dei rischi legati all’uso di sostanze.

Le critiche e la risposta della conduttrice

Le dichiarazioni di Sabrina non sono passate inosservate. DJ Aniceto ha criticato aspramente Francesca Fagnani per aver dato spazio a tali argomenti, accusandola di irresponsabilità. In risposta, la conduttrice ha utilizzato un tono ironico per difendere la libertà di espressione e il diritto di discutere temi complessi. “Guarda che vale come peccato”, ha commentato, sottolineando che il dibattito è fondamentale per affrontare questioni delicate come l’uso di droghe e le esperienze personali degli artisti.

Un messaggio di apertura e vulnerabilità

Oltre alle sue esperienze con le droghe, Sabrina ha parlato anche della sua vita sentimentale, rivelando di aver avuto il cuore chiuso per molti anni. Ha condiviso aneddoti su incontri con sciamani e guaritori, che l’hanno aiutata a comprendere meglio se stessa e le sue relazioni. “Adesso io penso che siano cadute le spine e rimaste le rose, c’è qualcuno”, ha concluso, lasciando intendere che la sua vita sta prendendo una nuova direzione. Questo messaggio di apertura e vulnerabilità ha colpito molti, dimostrando che dietro le polemiche ci sono storie di crescita personale e ricerca di autenticità.