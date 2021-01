A soli 25 anni ha creato la sua azienda per poi diventare miliardario poco dopo: si tratta dell’imprenditore Ryan Cohen, che ha messo il suo zampino sull’incredibile boom delle azioni Game Stop.

Chi è Ryan Cohen

Classe 1986, il giovane imprenditore Ryan Cohen è già noto per il suo ruolo di fondatore e amministratore delegato dell’azienda Chewy, creata quando aveva solamente 25 anni.

Si tratta di un rivenditore online di alimenti e prodotti per animali domestici fondata nel 2011 che ha fatto fatica a decollare fino al 2013. Proprio nel 2013 infatti Cohen e il co-fondatore di Chewy sono riusciti a conquistare un capitale di 15 milioni di dollari, facendo esplodere la popolarità del loro e-commerce. Il valore dell’azienda è cresciuto così tanto che nel 2017 è stata venduta a PetSmart per 3,35 miliardi di dollari, Ryan Cohen di intascare milioni di dollari diventando uno dei CEO più importanti del globo.

Cohen è stato infatti inserito anche nella 40 Under 40 della rivista Fortune: è considerata la classifica dei giovani leader più influenti del mondo secondo il prestigioso periodico.

Con la vendita di Chewy, Ryan Cohen è rimasto per un po’ ancora CEO della società per poi dimettersi e dedicarsi alla famiglia e ad altri obiettivi. Poco tempo dopo torna alla ribalta, sotto i riflettori per aver acquistato milioni di azioni Apple. Cohen è diventato così il più grande azionista individuale della Apple e oggi la sua partecipazione all’azienda vale più di 500 milioni di dollari.

Ryan Cohen e Game Stop

Nell’estate del 2020 l’imprenditore Ryan Cohen ha acquistato circa 9 milioni di azioni della Game Stop, che equivale a circa il 10% della società e circa 76 milioni di dollari. Un grande investimento che aveva il fine di ristrutturare e ripianificare l’azienda del settore videogiochi per farla emergere e portarla al top. L’intento è riuscito. A novembre 2020 le azioni della Game Stop hanno iniziato ad avere un picco grazie ad una lettera scritta da Cohen al consiglio d’amministrazione dell’azienda. Grazie all’investimento dell’imprenditore l’azienda ha spiccato il volo. Da un calo di circa 85% la Game Stop ha iniziato a vedersi ingigantire il valore delle sue azioni. Nel 2021 addirittura l’azienda ha registrato circa il 1.200% a Wall Street.

Oltre a Ryan Cohen hanno investito nella Game Stop altri imprenditori tra cui Michael Burry, sulla cui figura è incentrato anche un film con Christian Bale e Brad Pitt intitolato La grande scommessa; Jaime Rogozinski il quale ha creato un account su Reddit, WallStreetBets, che ha inaugurato la caccia alle azioni di Game Stop e probabilmente anche il miliardario Elon Musk, CEO di Tesla e Space X.