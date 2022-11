Il successo dei Maneskin non è ormai una novità, eppure la loro ascesa sembra proseguire senza sosta e senza battute di arresto. Solo quest’anno hanno ricevuto ben cinque nomination agli American Music Awards 2022 (nelle categorie New Artist Of The Year, Favorite Rock Artist, Favorite Pop Duo or Group, Favorite Rock Song e Favorite Soundtrack), cui si sommano le due nomination agli MTV Europe Music Awards (Best Rock e Best Italian Artist) e altrettante ai Brit Awards (International Group e International Song of the Year).

Maneskin: ciò che sappiamo sul nuovo album

Già questo basterebbe a dar contezza della loro influenza nel panorama musicale non solo italiano ma internazionale. Eppure le sorprese per loro non sono certo concluse, visto che il 7 ottobre hanno rilasciato un nuovo singolo, The Loneliest, che ha già conquistato i fan e ha scalato le classifiche di ben 28 paesi in tutto il mondo. Subito dopo essere stato condiviso, il brano è entrato nella Top 50 Global di Spotify ma anche nella classifica di Billboards Global Top 200! In Italia, invece, il pezzo ha già conquistato la certificazione di Disco D’Oro.

Insomma, un’ennesima conferma del fatto che tutto ciò che i Maneskin producono si tramuta subito in ora.

E lo stesso esito sarà senza dubbio nel destino cui andrà incontro il nuovo album, preannunciato appunto dal nuovo singolo. Il titolo del nuovo disco dei Maneskin sarà Rush!, che verrà rilasciato in versioni differenti a seconda dei gusti del pubblico. Sarà infatti disponibile in vinile, bianco, rosso o illustrato, in CD, in cofanetti speciali ecc.

Una vera e propria gioia per i fan dei Maneskin, che potranno scegliere il prodotto a loro più congeniale.

Ma vediamo quando accadrà tutto ciò…

Maneskin: pre-order e data di uscita di Rush

La data ufficiale di rilascio di Rush! è il 20 gennaio 2023. I fan dei Maneskin dovranno quindi attendere ancora un po’ – ma non troppo – per godersi tutte le nuove tracce della band che, senza ombra di dubbio, diventeranno altrettanti successi.

Ma non è finita qui. Considerato il clamore che ormai sollevano i Maneskin e mettendo in conto che il disco andrà a ruba appena messo in vendita, l’etichetta discografica della band ha ben pensato di rendere disponibile un pre-order per i fan più accaniti, così che possano assicurarsi il disco prima che venga diffuso. Il pre-order in questione aprirà ufficialmente il 3 novembre 2022, data che i seguaci dei Maneskin non possono certamente dimenticare.

Sono giorni di grandi emozioni e di grande successo per i giovani artisti italiani, che proprio in questo momento sono occupati con il tour Loud Kids che li ha condotti persino negli Stati Uniti. Dal palco di X-Factor che li ha giustamente consacrati alla fama, si può dire che i Maneskin abbiano fatto una certa strada, portando a casa anche il tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle. La tournée è al momento composta da 57 date in totale a livello globale, di cui 41 ormai Sold Out da tempo. Il tour prevede anche un ritorno in Italia, con l’Olimpico di Roma il 20 luglio 2023 e lo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2023.