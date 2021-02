Orgoglio della musica italiana, trombettista, compositore e cantante di fama mondiale: chi è il siciliano Roy Paci.

Roy Paci chi è

Il cantante e musicista Roy Paci, all’anagrafe Rosario Paci, nasce ad Augusta in provincia di Siracusa il 16 settembre 1969.

Sin da giovanissimo si appassiona alla musica, imparando a suonare prima il pianoforte e poi la tromba nella banda del paese. In seguito all’esperienza in vari locali con alcune band, a ventun’anni decide di trasferirsi in Sud America dove arricchisce la sua musica con svariate esperienze e si unisce ad alcune band del luogo. Tornato in patria entra a far parte prima dei Persiana Jones, suonando musica ska, poi fonda i QBeta, la Banda Ionica e gli Zu.

Nel 1999 arriva a suonare addirittura con Manu Chao, artista di fama internazionale. La sua musica si è formata grazie al mixaggio delle sue esperienze in tutto il mondo, arricchendosi e traendo spunti dal jazz, dallo ska, dalla musica tradizionale del Sud Italia.

Nel 1998 fonda la band Roy Paci & Aretuska, che pubblica il primo disco Baciamo le mani nel 2001 e il secondo, Tuttapposto nel 2003 collaborando con artisti importanti nel panorama musicale internazionale.

Insieme alla band suona in tutto il mondo e ottiene una grande notorietà. Il quinto album in studio dei Roy Paci & Aretuska è SuoNoGlobal, probabilmente il più conosciuto presso il grande pubblico anche grazie al brano Toda Joia Toda beleza cantata e suonata insieme a Manu Chao. La band ha ottenuto notorietà anche grazie al programma televisivo Zelig, dove erano ospiti fissi.

Curiosità e vita privata

Le musiche di Roy Paci sono entrate spesso come colonna sonora in film famosi. Ad esempio la cover di Besame mucho suonata da Roy Paci & Aretuska è diventata la colonna sonora del film Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni. Addirittura Paci ha vinto un Nastro d’Argento nel 2005 per le musiche composte per il film La febbre di Alessandro D’Alatri.

Nel 2018 Roy Paci ha sposato la sua compagna da tempo, Giovanna Schittino, a Palermo. La cerimonia si è svolta a due passi dal mare, alla presenza di ospiti famosi come Levante, Diodato, Daniele Silvestri e Brunori. La giovane moglie di Paci è una psicologa e psicoterapeuta. Prima di lei, il trombettista aveva avuto già un matrimonio nel 1999. In seguito con la compagna Grazia Negro aveva avuto due figli: Alma e Roy.