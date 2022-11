Robert Downey Jr. cambia look per motivi cinematografici e lascia di stucco fan e riflettori: ha sfilato sul red carpet completamente rasato a zero

Niente più chioma nera e affascinante: Robert Downey Jr. cambia look e sfila sul red carpet completamente calvo.

Inutile dire che i fotografi e il pubblico siano rimasti a bocca aperta nel vedere l’attore così cambiato: il motivo di tale scelta? Il cinema, ovviamente.

Robert Downey Jr.: il nuovo look sfoggiato sul red carpet

In occasione degli Academy of Motion Picture Arts and Sciences Governors Awards avvenuto a Los Angeles, l’attore di Iron Man si è presentato sul tappeto rosso con un look decisamente inaspettato.

Robert Downey JR. è arrivato sul red carpet con la moglie Susan Downey completamente calvo. Un cambio di look inaspettato; abituati a vedere l’attore con la sua tipica chioma scura sempre in ordine, trovarlo rasato a zero ha fatto, obbiettivamente, un certo effetto.

Il motivo legato a tale radicale cambiamento è legato a un nuovo progetto cinematografico. Robet Downey Jr., infatti, sta lavorando a un nuovo personaggio di una nuova serie televisiva HBO. Si tratta di The Sympathizer , prossima serie drammatica di HBO prodotta e interpretata proprio dall’attore americano.

Poteva scegliere di utilizzare la classica calotta? Sì, ma Robert Downey Jr. ha deciso di stupire e di stupirsi, facendosi così tagliare a zero i capelli.

E come fare questo cambio radicale se non in famiglia? L’attore, infatti, ha deciso di coinvolgere i suoi figli per il taglio, registrando l’emozionante momento e rendendolo pubblico sui social network: inutile dire che il video ha fatto il giro del mondo in pochissimi attimi, divenendo virale in men che non si dica.

I figli, divertiti dalla situazione, a fine “operazione” hanno mostrato il risultato orgogliosi e sorridenti, con tanto di disegno di una zucca direttamente sul retro della testa, ormai calva, del padre: “Le cose che facciamo per il nostro lavoro…e per i nostri figli….“.

Così l’attore ha voluto commentare il drastico cambio di look effettuato insieme ai figli: un momento sì particolare (non deve essere stato semplice per lui ritrovarsi in pochi minuti completamente calvo), ma un momento altrettanto intimo e speciale: insieme alla famiglia, in fondo, tutto si vive con più leggerezza e ironia.

I fan di Robert Donwey Jr. sono letteralmente impazziti quando hanno visto il loro attore preferito sfilare con il nuovo look sul red carpet e, quasi tutti, stanno spingendo per realizzare un desiderio speciale: vedere l’attore nei panni di Lex Luthor, lo storico villain dei DV Comics. Un desiderio che forse rimarrà impossibile? Chissà, non si ha chiarezza a riguardo, ma nel mondo del cinema, ormai lo sappiamo, tutto è possibile.

L’attore americano si trova attualmente impegnato in diversi nuovi progetti cinematografici. Oltre a The Sympathizer, la serie per la quale ha scelto di rasarsi a zero, Robert Downey Jr. entrerà ufficialmente nel cast di Oppenheimer, la nuova pellicola firmata da Christopher Nolan che uscirà nel nuovo anno 2023. Per ora non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti; chissà per quanto tempo manterrà il look calvo? I fan di Iron Man se ne innamoreranno comunque? Data l’altissima professionalità dell’attore, la risposta non può che essere affermativa.