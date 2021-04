Rapper e attore da Oscar…o quasi. Chi è Riz Ahmed e i traguardi della sua carriera che lo hanno portato poi a partecipare all’evento più prestigioso di Hollywood come candidato vincitore della famigerata statuetta dorata.

Chi è Riz Ahmed

All’anagrafe Rizwan Ahmed è conosciuto ai più come Riz Ahmed o Riz MC per l’ambiente della musica rap.

Nasce a Wembley, a Londra, il 1° dicembre del 1982, ma ha origini pakistane. I suoi genitori infatti son immigrati pakistani di religione musulmana. Riz Ahmed ha una laurea in filosofia, politica ed economia e ha anche studiato recitazione alla Central School of Speech and Drama.

Chi è Riz Ahmed: carriera cinematografica

Riz Ahmed ha debuttato nel mondo del cinema nel 2006, quando viene scritturato da Michael Winterbottom per “Road to Guantanamo”.

Nello stesso anno Ahmed recita nel film per la televisione “11 settembre: tragedia annunciata”. Nel 2008 consegue una candidatura come miglior attore ai British Indipendent Film Awards per la sua interpretazione nel film indipendente “Shifty”.

Nel 2016 Riz Ahmed è il protagonista della miniserie della HBO “The Night Of: cos’è successo quella notte?” e, grazie a questa sua interpretazione riceve la sua prima nomination ai Golden Globe e vince un Emmy come miglior attore in una miniserie.

Nello stesso anno lo vediamo prendere parte anche ai cast di “Jason Bourne”, con Matt Damon protagonista dell’intera serie di film e “Rouge One: a Star Wars story”. Ahmed interpreta anche Carlton Drake, alias Riot per “Venom”, interpretato invece dal connazionale Tom Hardy.

Chi è Riz Ahmed: carriera musicale

Nel 2006, in contemporanea con il debutto cinematografico, Riz Ahmed pubblica anche un singolo rap intitolato “Post 9/11 Blues” , di cui è stata inizialmente vietata la diffusione per le radio del Regno Unito a causa del testo satirico. Tra gli altri lavori musicali c’è anche “Shifty”, colonna sonora dell’omonimo film a cui Riz Ahmed stesso ha partecipato. Il suo primo album, “MICroscope” invece esce nel 2011.

Riz Ahmed è anche uno dei fondatori della manifestazione “Hit&Run”, uno degli eventi più importanti per la scena musicale underground di Manhester.

Oscar 2021

Per “Sound of Metal”, Riz Ahmed interpreta il batterista sordo Ruben Stone. Ruolo che è valso all’attore la prima candidatura al premio Oscar come miglior attore. Il film è stato candidato a ben sei premi, vincendone due, quello per miglior montaggio e quello per miglior sonoro.

Riz Ahmed non ha vinto il premio per cui è stato candidato, ma lui e la moglie, insieme sul red carpet, hanno sicuramente vinto il “premio”, come coppia più bella degli Oscar 2021. Bellissimi e innamoratissimi hanno infatti conquistato i flash dei fotografi presenti al festival.

Vita privata

Nonostante il lavoro da attore, Ahmed è molto riservato, solo nel gennaio 2021 ha infatti rivelato di essersi sposato con la scrittrice Fatima Sarheen Mirza. Del loro matrimonio non si hanno moltissimi dettagli. Ciò che si sa però è che Fatima è nata nel 1991 in California da genitori di origini indiane, e che il suo primo romanzo “A place for Us” è un best seller del New York Times.