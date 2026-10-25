Scopri i protagonisti della serata, i punteggi sorprendenti e i dati di ascolto più recenti.

Sabato 24 ottobre la prima serata di Rai 1 ha ospitato la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Condotta da Milly Carlucci, la puntata si è distinta per una serie di numeri di alta precisione, emozioni a fior di pelle e un tirocinio di voti che ha cambiato la classifica a fine serata. Dopo le pause pubblicitarie, le coppie in gara hanno dovuto dimostrare padronanza di generi diversi, dal tango al charleston, passando per il paso doble e il samba. Il pubblico a casa, attraverso RaiPlay e il televoto tradizionale, ha avuto la possibilità di influenzare la sorte dei concorrenti, facendo della serata un vero banco di prova.

Le performance più votate della quarta serata

In apertura, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno incantato la pista con un tango che ha valso 36 punti. Il charleston di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina è stato più contenuto, fermandosi a 26 punti. Anna Safroncik e Leonardo Lini, dopo le tensioni della puntata precedente, hanno ritrovato l’intesa nel loro paso double, guadagnando 37 punti. Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno incendiato il parquet con un samba di 41 punti, mentre Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno sfidato il ritmo della salsa raccogliendo 34 punti.

Il momento clou di Monica Guerritore e Luca Urso

Il momento più spettacolare è stato il charleston di Monica Guerritore e Luca Urso, che ha conquistato la platea con un punteggio record di 48 punti. L’attrice, visibilmente commossa, ha ringraziato la giuria e il pubblico per gli elogi ricevuti, definendo la performance una “vera rinascita” sul palcoscenico. La combinazione di tecnica impeccabile e carisma ha portato anche il tesoretto dei giudici, accrescendo la pressione su chi era ancora in lotta per la salvezza.

Classifica finale, vincitore e eliminazioni

La coppia formata da Ornela Muti e Pasquale La Rocca ha regalato un valzer elegante, totalizzando 45 punti più i 20 accumulati nella puntata precedente, arrivando a 65. Il duo di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, con un charleston da 49 punti, ha suscitato una discussione accesa tra il maestro e il giudice Guillermo Mariotto, il quale ha espresso perplessità sulla coreografia, ma i voti hanno confermato la loro forza. Al contrario, Massimo Ghini e Valentina Fiorini sono stati duramente puniti, totalizzando appena 18 punti, un risultato che li ha condotti al timbro del ballottaggio.

Dopo la sommatoria dei voti della giuria e dei tesoretti assegnati da Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, la classifica provvisoria ha posto Ornela Muti in testa con 95 punti, seguita da Alessandro Matri (73) e Eugenio Finardi (64). Con l’aggiunta del televoto, la coppia di Alessandro Matri e Giada Lini ha superato tutti gli avversari, conquistando il titolo di vincitore della puntata. Il ballottaggio ha visto sfidarsi Massimo Ghini con Jimmy Ghione; alla fine è stato Ghini a perdere, diventando il primo eliminato di questa edizione.

Dati Auditel: Ballando con le Stelle supera la concorrenza

Dal punto di vista degli ascolti, la serata ha registrato 2,634,000 spettatori su Rai 1, corrispondenti a uno share del 24,33 %. Tú Sí que Vales su Canale 5 ha superato leggermente il programma con 3,471,000 spettatori (23,18 % di share), ma Ballando con le Stelle ha comunque mantenuto il primato nella fascia di prima serata grazie al coinvolgimento del pubblico digitale. Al contempo, Ballando Tutti in Pista ha raccolto 3,786,000 spettatori, evidenziando l’interesse costante per il format di danza.

La serata ha terminato con un clima di tensione tra Guillermo Mariotto e Noemi Bocchi, entrambe le parti hanno dichiarato che la competizione sta diventando sempre più accesa, promettendo spettacoli ancora più intensi nelle prossime puntate. Con l’eliminazione di Massimo Ghini, la vasca dei concorrenti si assottiglia, lasciando più spazio alle coppie che hanno conquistato punteggi elevati. I fan attendono già la quinta puntata, curiosi di vedere se il ritmo di voti altissimi continuerà o se qualche sorpresa cambierà il corso della gara.