Scopri le vere location che hanno dato vita alla drammatica storia di Melania Rea.

Lancio di un nuovo capitolo nella programmazione italiana: la miniserie Melania Rea arriva su HBO Max con la promessa di ricostruire fedelmente uno dei casi più emblematici di violenza di genere degli ultimi anni. Presentata in anteprima durante la XXI Festival del Cinema di Roma, la produzione si propone di andare oltre la cronaca, immergendo lo spettatore nella psicologia dei protagonisti. La narrazione, suddivisa in quattro episodi, parte dal 20 aprile 2011, giorno in cui il corpo della ventinovenne fu rinvenuto in un bosco dell’Abruzzo, e segue la tensione crescente fino alla condanna del marito, Salvatore Parolisi.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione diretta con la famiglia Rea e con esperti legati al caso giudiziario, tra cui la criminologa Margherita Carlini. La sceneggiatura, curata da Doriana Leondeff, Gloria Mottarelli e altri autori, unisce un ritmo di thriller psicologico a una riflessione più ampia sulla cultura del femminicidio in Italia. La regia di Stefano Mordini guida un cast guidato da Maria Esposito nei panni di Melania e da Daniele Rienzo come Salvatore, garantendo una performance carica di tensione emotiva.

Quattro episodi in streaming su HBO Max

La miniserie è composta da quattro episodi, ognuno dei quali viene pubblicato con cadenza settimanale a partire dal 6 novembre 2026. La struttura a puntate consente di approfondire diversi aspetti: la vita quotidiana della giovane donna, le dinamiche di coppia con il marito caporale dell’esercito, la scomparsa, le indagini forensi e infine il processo giudiziario. La distribuzione esclusiva su HBO Max rende la serie accessibile a un pubblico internazionale, ma mantiene un forte legame con il territorio italiano grazie alle location realistiche e al coinvolgimento della Fondazione Una Nessuna Centomila, che ha patrocinato la produzione.

Trama e protagonisti

La storia prende avvio con la denuncia di scomparsa effettuata da Parolisi durante una passeggiata con la figlia di 18 mesi, Vittoria. Il ritrovamento del corpo di Melania, avvenuto il 20 aprile 2011, segna l’inizio di un’indagine che si dipana tra il borgo di Ascoli Piceno e la campagna casertana. La serie alterna flashback dell’incontro e del matrimonio con le indagini forensi, facendo emergere gradualmente le dinamiche di possesso e controllo che hanno condotto al tragico epilogo. L’approccio narrativo è intimo, volto a restituire la centralità della vittima piuttosto che del caso giudiziario.

Le location scelte per ricreare la vicenda

Per rendere credibile la ricostruzione, il team di produzione ha girato in diverse regioni italiane, selezionando luoghi che corrispondono a quelli originali della cronaca. L’obiettivo era quello di dare al pubblico uno spazio visivo riconoscibile, capace di evocare la realtà dei fatti senza trasformarla in pura finzione.

Il piano di Colle San Marco (Ascoli Piceno)

Il Pianoro di Colle San Marco, situato nella provincia di Ascoli Piceno, è stato ricreato per rappresentare la zona in cui Parolisi avrebbe perduto le tracce di sua moglie. Qui la serie reinventa il parco giochi dove la piccola Vittoria giocava, contribuendo a creare un contrasto emotivo tra l’innocenza del gioco e la tragica scomparsa.

Ripe di Civitella, parco nazionale d’Abruzzo (Teramo)

Il bosco di Ripe, frazione di Civitella nel parco nazionale d’Abruzzo, è il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Melania. Le riprese hanno ricreato la baracca di legno vicino al punto di ritrovamento, fornendo al pubblico una rappresentazione fedele del contesto naturale e delle condizioni ambientali che hanno caratterizzato l’indagine.

Le campagne casertane di Frignano e San Marcellino

Le comunità di Frignano e San Marcellino, entrambe nella provincia di Caserta, sono state utilizzate per rappresentare le radici familiari di Melania. Queste location hanno fornito uno sfondo più caldo e quotidiano, evidenziando gli aspetti di normalità della vita della protagonista prima della tragedia.

Scenari urbani a Roma e Somma Vesuviana

Alcune sequenze sono state girate a Roma, dove si sono svolti gli ultimi momenti del processo e le testimonianze mediatiche. Inoltre, Somma Vesuviana ha fornito i riferimenti geografici per le scene legate alle origini di Melania, aggiungendo un’ulteriore dimensione territoriale alla narrazione.

Scelte artistiche e collaborazione con la famiglia Rea

Il regista Stefano Mordini ha deliberatamente differenziato gli ambienti legati alla vita di Melania da quelli connessi alla sua scomparsa, utilizzando palette cromatiche più calde per i ricordi felici e toni più freddi per le indagini. La produzione, curata da Stand By Me per HBO Max, ha avvalsi del supporto diretto dei genitori di Melania e del fratello Michele, garantendo l’accuratezza di ogni dettaglio. Il brano “Cicatrice”, prodotto dal Laboratorio Artistico della Fondazione, accompagna i titoli di coda dell’ultimo episodio, chiudendo il percorso narrativo con una nota emotiva.