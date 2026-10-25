Alessandro Matri e Giada Lini conquistano la vetta, mentre Massimo Ghini cade al primo voto: tutti i dettagli della quarta puntata.

Sabato 24 ottobre la trasmissione estiva di Ballando con le stelle è arrivata al suo quarto appuntamento, regalando una classifica inaspettata e la prima eliminazione della ventunesima edizione. La serata ha visto protagonisti grandi e piccini, ma soprattutto ha messo in luce i risultati dei voti di casa e il peso decisivo dei tre giudici presenti sul palco.

Classifica finale e contributi della giuria

Al vertice della graduatoria si è piazzata la coppia formata da Alessandro Matri e Giada Lini, che ha totalizzato 20 punti di gradimento da parte del pubblico. Il loro punteggio è stato poi potenziato dai voti del tesoretto: Francesca Fialdini ha assegnato a Matri e Lini 73 punti, facendo scattare il salto dal sesto al primo posto. Simona Ventura ha preferito Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, attribuendogli 64 punti e spostandoli al secondo gradino, mentre Rossella Erra ha proclamato Ornella Muti e Pasquale La Rocca i migliori, regalandogli 95 punti e consolidandoli al podio.

Le altre coppie in gara

Le restanti formazioni hanno ricevuto punteggi più contenuti: Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno totalizzato 49 punti, Monica Guerritore e Luca Urso 48, Andy Diaz e Gioia Giovanatti 44, e così via, fino a chiudere al tredicesimo posto con 18 punti. L’intera classifica è stata così determinata dalla somma tra voti del pubblico, punteggio del tesoretto e giuria tecnica, creando un vero e proprio “circuito vincente” per i concorrenti.

La prima eliminazione: Massimo Ghini cade al voto popolare

Il momento più drammatico della serata è stato il ballottaggio che ha opposto le coppie Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina e Massimo Ghini-Valentina Fiorini. La decisione finale è ricaduta sul pubblico, che ha assegnato all’accoppiata di Ghini solo il 14% dei voti, mentre Jimmy Ghione ha raccolto l’86%. La regola della *wild card* non è stata applicata, così Massimo Ghini è stato dichiarato eliminato, destinandolo ai tavoli in platea in vista della possibile riammissione a dicembre.

Reazione dei concorrenti e dinamiche di gruppo

Il risultato ha suscitato diverse reazioni in studio: mentre Jimmy Ghione ha ringraziato il pubblico per il sostegno, Valentina Fiorini ha avuto modo di esprimere la propria delusione ma ha promesso di tornare più forte. L’eliminazione di Ghini è stata percepita come un “segnale d’allarme” per le coppie che ancora devono difendere il proprio posto, soprattutto alla luce dei punteggi serrati tra le prime otto posizioni.

Pagelle e momenti di tensione

Le pagelle della serata hanno premiato la dinamica di Manuela Moreno, che ha ricevuto 9 punti per aver “spaccato” la pista con energia e originalità. Noemi Bocchi è stata valutata con 8, riconosciuta per la sua eleganza e per aver mantenuto la calma nonostante le provocazioni del giudice Guillermo Mariotto, il quale ha subito la critica più severa con un punteggio di soli 2 punti per le sue uscite fuori luogo.

Le polemiche in aula

Tra i momenti più accesi della puntata, il giudice Guillermo Mariotto ha suscitato scalpore con commenti considerati poco opportuni, che hanno fatto scattare una serie di rimproveri da parte di Carolyn Smith. Anche Giovanni Pernice è stato al centro di una breve discussione, ma ha risposto con professionalità, difendendo il proprio ruolo di maestro. Le due ballerine ospiti, Guida Bianca Guaccero e Federica Nargi, hanno chiuso la serata con una performance “notte bianca” che ha alleggerito l’atmosfera.

La quinta puntata, prevista per il prossimo sabato, vedrà tutte le coppie tornare in pista, con la speranza di scalare la classifica e, per chi ha avuto un inizio difficile, di riscattarsi da eventuali errori di coreografia o di giudizio.