Alice Fregoso esce dal palco e Teo Bok riprende il suo sogno nella prima serata di X Factor 2026.

Il X Factor 2026 è passato alla fase più attesa: i Live Show. Giovedì 22 ottobre, le luci dell’X Factor Arena di Assago hanno illuminato dodici concorrenti, quattro squadre e un pubblico ansioso di scoprire chi avrebbe sopravvissuto al primo turno.

La serata è stata condotta da Giorgia, accompagnata dal Ante Factor con Mariasole Pollio. Il super ospite Marco Mengoni ha aperto lo spettacolo con un medley inedito di “Cambia un uomo”, “luce” e “Jealous Guy”, regalando ai fan una versione dal sapore club che ha anticipato il suo nuovo singolo “Giornate perse”.

Gli Škoda X Pass: una seconda chance per due eliminati

Durante la prima mezz’ora, Giorgia ha rivelato i due Škoda X Pass, ovvero i concorrenti che avevano perso alle Last Call ma hanno ottenuto un nuovo biglietto grazie al televoto flash. Si trattava di Timothée Bonnardel, proveniente dalla squadra di Paola Iezzi, e di Teo Bok, eliminato nella squadra di Francesco Gabbani.

Timothée ha interpretato “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” di Otis Redding, regalando al pubblico una performance dal tono soulful, mentre Teo Bok ha scosso l’Arena con i Queen, cantando “Don’t Stop Me Now” accompagnandosi al pianoforte. I giudici hanno riconosciuto il talento di entrambi ma hanno lasciato la decisione al pubblico, che ha scelto di far tornare in gara Teo Bok.

Le due manche di cover: le esibizioni e i voti

Successivamente i dodici concorrenti si sono divisi in due manche di cover. Nella prima, hanno preso parte i Mad-Dog, Veronica Bruganelli, Le Distanze, Giacomo Calò, Alex Fontana e Manu. I Mad-Dog hanno scaldato il palco con “Club Foot” dei Kasabian, ottenendo l’applauso di Francesco Gabbani e di Jake La Furia. Veronica Bruganelli, squadra di Jake La Furia, ha affrontato il difficile brano di Dolly Parton, “I Will Always Love You”, ma il voto dei giudici è stato più critico, portandola in zona di pericolo.

Le Distanze, rappresentanti di Irama, hanno osato con “Il cielo” di Renato Zero, suscitando una reazione mista: Gabrani è rimasto “sbalordito”, mentre il resto ha apprezzato l’originalità. Giacomo Calò è passato da “Ordinary” di Alex Warren a un’esibizione tecnicamente impeccabile, lodata da Irama. Alex Fontana, davanti a Jake La Furia, ha cantato “Song 2” dei Blur, dimostrando energia, ma subendo qualche nota di critica per la precisione. Manu ha chiuso la prima manche con “Incoscienti giovani” di Achille Lauro, guadagnandosi il plauso di Gabbani e una valutazione alta da parte del pubblico.

La seconda manche ha visto inizio con Alice Fregoso, giovane cantautrice di 18 anni appartenente alla squadra di Francesco Gabbani. Ha scelto “Piazza Grande” di Lucio Dalla, ma la performance è stata giudicata poco coinvolgente: il pubblico non ha percepito l’emotività necessaria e la giovinezza di Alice è sembrata un ostacolo. Seguono Camilla (squadra Paola Iezzi) con “You Don’t Own Me”, una versione definita “strepitosa” da Irama, Lenanie (Irama) con “Blu celeste” di Blanco, e Alìa (Jake La Furia) con “Maybe” di Sienna Shiro, che ha colpito per la sua freschezza.

Il verdetto finale: eliminazione e ripescaggio

Dopo le due manche, il sistema di voto ha messo in ballottaggio i concorrenti meno votati. Veronica Bruganelli è scesa in fondo alla classifica della prima manche, mentre Alice Fregoso ha chiuso la seconda manche con un punteggio inferiore. Nel confronto finale, i giudici hanno deliberato: tre voti contro Alice hanno decretato la sua eliminazione, mentre il terzo voto è andato a Veronica, risparmiandola per il momento.

Il risultato del televoto flash sugli Škoda X Pass è stato rivelato verso la chiusura della puntata: Teo Bok ha vinto, guadagnandosi il posto vacante nella squadra di Francesco Gabbani, sostituendo la giovane eliminata. Il ristabilimento del posto ha suscitato grande entusiasmo sui social, dove molti fan hanno celebrato il ritorno del concorrente.

La serata si è conclusa con un encore di Marco Mengoni, che ha presentato il suo nuovo singolo “Giornate perse”, anticipando l’uscita dell’album previsto per dicembre. Il prossimo appuntamento di X Factor 2026 è fissato per il 27 ottobre su Sky Uno (in chiaro su TV8), con la continuazione della sfida tra le quattro squadre, la giostra, le serate a tema e, naturalmente, l’aspettativa di nuovi colpi di scena.