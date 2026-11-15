Un anno ricco di novità per Remi Bader, tra Sports Illustrated Swimsuit, collezioni inclusive e nuovi investimenti nel settore beauty.

Il 2026 è stato un anno intenso per Remi Bader, che è stata nominata Sports Illustrated Swimsuit Rookie e ha lanciato una collezione di abiti da invitata con Show Me Your Mumu, disponibile fino alla taglia 4X. Nel frattempo ha fatto crescere il suo brand di ventagli clip-on Fangirl by Remi e ha effettuato il suo primo investimento in un brand, Dolce Glow, noto per l’autoabbronzante. Ha inoltre ripreso i suoi video di prova dei capi, realistici e spesso divertenti, con cui era diventata popolare.

In questa intervista parla di ciò che l’industria della moda continua a sbagliare, dei lip gloss che non lascia mai nel beauty case e dei trattamenti in studio a cui si sta avvicinando.

Un anno di ritorno alle origini e nuovi progetti

Remi Bader spiega che il suo 2026 è stato trasformativo. Dopo circa sei anni da creator a tempo pieno, ha smesso di pensare troppo a ciò che il pubblico voleva e ha ricominciato a parlare di ciò che le piace davvero. Gli haul vecchi e quelli ironici sono tornati, e le persone hanno reagito con entusiasmo. Accanto ai contenuti, ha iniziato a seguire corsi di improvvisazione e lezioni di canto, ha curato la crescita di Fangirl e lavora a progetti che annuncerà presto.

Feedback, taglie e l’influenza dei follower

Sul tema della moda, Remi Bader afferma che i social hanno ormai un peso reale per i marchi, perché le opinioni dei consumatori, positive o negative, possono cambiare le scelte aziendali. Sulla inclusione delle taglie la sua posizione è netta: la situazione le sembra peggiore rispetto al passato e i brand non ne fanno più una priorità. I suoi follower, che spesso le chiedono consiglio sugli outfit, l’hanno spinta a indossare stili che non avrebbe mai scelto, e le critiche costruttive sono sempre benvenute.

Dolce Glow, lip gloss e trattamenti in studio

Remi Bader conosce Isabel, fondatrice di Dolce Glow, dal 2022, e ha scelto di investire perché il rapporto è solido e il prodotto è quello che usa da anni, sia in versione autoabbronzante sia con lo spray, che fa ogni settimana. Tra i lip gloss cita le L’Oréal Paris Plump Ambition ($13), il MAC Lipglass nella nuance Lust ($25), Fenty Beauty Gloss Bomb ($27) e il Make Up For Ever Super Boost ($26). Per il viso usa la base Dior Forever Skin Perfect ($58) e il fissante ONE/SIZE On ‘Til Dawn ($34). Sul fronte della pelle, sta seguendo con Sofie Pavitt un percorso per l’acne che prevede anche dei laser, e ha provato da poco il Botox sulla fronte.