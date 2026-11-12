Scopri le onde barocche, le beach waves e il frisé più trendy della SS 2027, pronti per il tuo look quotidiano.

Le passerelle della primavera-estate 2027 hanno riservato un vero e proprio spettacolo di acconciature ondulate. Dalle capitali della moda emergono tre declinazioni principali – il frisé rivisitato, le beach waves sofisticate e i volumi spettinati d’ispirazione barocca – tutte pensate per donare movimento e personalità a chiunque desideri sperimentare a casa.

Il filo conduttore è la ricerca di libertà: le ciocche non sono più incasellate in forme rigide, ma fluiscono in curve gestibili, perfette per chi ama il look relaxed ma curato. Scopriamo come i più importanti stilisti hanno tradotto queste idee in realtà sul tappeto rosso.

Frisé contemporaneo: la firma di New York

Nel backstage di New York, Christian Siriano ha affidato a Lacy Redway la creazione di un frisé quasi fiabesco. Piccole sezioni di ciocca vengono avvolte con la piastra e posizionate in punti strategici, ottenendo un effetto zig-zag delicato che rompe la tradizionale rigidità del riccio. Lo stesso approccio è stato adottato da Christian Cowan, che ha collaborato con Justine Marjan per produrre il “chignon della sirena”. In questi intrecci, la morbidezza delle onde si sposa con la tensione di un raccolto imperfetto, creando un mix di nostalgia e ribellione.

Per Anna Sui, invece, il frisé è stato spinto al massimo del volume grazie a tagli scalati d’ispirazione rock. Garren, lo hair stylist di riferimento, ha fissato ricci voluttuosi con una lacca leggera, ottenendo una chioma che sembra sfidare la gravità senza perdere naturalezza.

Beach waves eleganti: le onde da riviera di Londra

A Londra, la sfilata di Paul Costelloe ha introdotto le cosiddette “riviera waves”. Ideate da Cos Sakkas, direttore creativo di Toni&Guy, queste onde riprendono il fascino delle vacanze estive, ma con una texture ellastica e luminosa. Nessuna piega rigida: i capelli rimangono leggeri, quasi sospesi, capaci di aggiungere un tocco di freschezza a ogni volto.

Come ottenerle a casa

Per ricreare le “riviera waves”, basta avvolgere ciocche spesse intorno a una bigodina da 2 cm, lasciarle in posa per qualche minuto e poi scioglierle delicatamente. Un velo di spray opaco mantiene il movimento senza appesantire la fibra capillare.

Capelli naturali e volume barocco: Milano e Parigi

A Milano, Odile Gilbert ha disegnato le onde più discrete per la collezione di Max Mara. Ispirate alle esploratrici degli anni ’30, le ciocche sono quasi invisibili, ferme solo da minuscole forcine. Lo styling è minimale: pochissimi prodotti, solo un tocco di crema leggera per preservare il movimento libero della chioma.

Parigi ha chiuso il cerchio con un omaggio al seicento. Per Acne Studios, Louis Ghewy ha attinto alla pittura barocca per creare acconciature eteree, voluminosamente spettinate. Il risultato richiama le parrucche delle dame d’epoca, ma con una leggerezza moderna, perfetta per accompagnare i capi destrutturati della maison.

Le tendenze della SS 2027 mostrano una forte spinta verso la personalizzazione e la versatilità. Che tu voglia un frisé d’impatto, onde da spiaggia sofisticate o un volume dallo sfondo storico, le passerelle hanno fornito le linee guida per ricreare questi look senza ricorrere a tecniche complesse.