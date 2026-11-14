Niente schiariture evidenti né contrasti marcati: il nude hair valorizza il colore naturale con sfumature appena percettibili.

Il nude hair è la tendenza che porta in primo piano capelli dall’aspetto naturale, ma curati nei dettagli. Non punta a un colore preciso: lavora sull’equilibrio tra la tonalità di partenza e le sue variazioni minime, senza creare stacchi netti.

Cosa significa nude hair e quali tonalità scegliere

A differenza delle tecniche classiche, che usano schiariture per creare punti luce ben visibili, il nude hair si affida a differenze cromatiche quasi impercettibili. Le transizioni sono morbide e le radici si fondono con le lunghezze.

Il risultato dipende dal punto di partenza. Sulle chiome bionde si ottengono sfumature beige, champagne o miele delicato, evitando i riflessi troppo freddi o dorati. Sulle castane si passa dal nocciola al marrone neutro, fino al caffè espresso. Anche i capelli scuri possono beneficiare di riflessi tono su tono, che aggiungono profondità senza stravolgere il colore. Il risultato deve essere uniforme, brillante e in armonia con l’incarnato.

Come chiedere il nude hair al parrucchiere

Per ottenere un buon risultato serve una consulenza con il colorista. Conviene spiegare di voler valorizzare il colore naturale, senza contrasti evidenti. Il professionista valuta la base cromatica, il sottotono della pelle, le colorazioni precedenti e lo stato della fibra capillare.

Tra le tecniche più indicate ci sono le babylights, schiariture sottilissime che creano riflessi delicati senza l’effetto delle classiche mèches. In altri casi basta un gloss, utile a correggere i riflessi indesiderati e a dare brillantezza. Una sfumatura graduale alle radici rende meno visibile la ricrescita.

Come mantenere luminoso il nude hair

Un colore così naturale richiede cura. Quando le differenze cromatiche sono minime, la salute dei capelli incide molto: una fibra secca o danneggiata riflette meno la luce e perde l’effetto morbido.

La routine prevede shampoo e balsamo adatti al tipo di capello, trattamenti idratanti periodici e un termoprotettore prima di phon, piastre e arricciacapelli. Conviene limitare le alte temperature e, se serve, programmare in salone dei trattamenti gloss per ravvivare la tonalità. La frequenza delle visite dal parrucchiere va adattata alla crescita e alla stabilità del colore.