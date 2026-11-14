Stivali e stivaletti donna: modelli e marchi in catalogo

Un catalogo di stivaletti, stivali e mocassini da donna, con modelli in pelle, scamosciato e pelliccia sintetica.

Il catalogo online di Conte’ raccoglie una selezione ampia di calzature femminili, con stivali, stivaletti, ballerine e mocassini. In questa pagina si possono filtrare i modelli per tipo di prodotto, marca, colore, taglia e prezzo, oltre che per altezza del tacco, della zeppa e del gambale.

Modelli novità in evidenza

Tra le novità spiccano gli stivaletti di Marina Torres con tacco kitten, proposti a 49,99 euro, e lo stivaletto biker con borchie di Mary & Co, venduto a 69,99 euro. Paulina propone stivaletti a punta con effetto coccodrillo o scamosciato, mentre Heavenly Feet presenta un anfibio in tessuto floreale a 79,90 euro. Chi cerca un mocassino trova quello in velluto con doppia fibbia di Conte’, a 65,99 euro, e il modello scamosciato con nappine a 109,00 euro.

Materiali e finiture

Nel catalogo compaiono pelle, pelle scamosciata, vernice e pelliccia sintetica, questa ultima presente su sabot platform e stivaletti di Mariella Burani. Alcuni modelli di D.Franklin e Conte’ Studio 1978 hanno una riduzione del 10% riservata ai titolari di GREEN CARD.