Il blush non sparisce, cambia interpretazione: per autunno e inverno vincono le nuance desaturate che si fondono con l'incarnato.

Il anti-blush è diventato un termine ricorrente sui social, TikTok in primo luogo. Non indica la fine del blush, che resta un prodotto indispensabile, ma un modo diverso di usarlo: le tonalità scelte sono neutre o quasi neutre, desaturate e meno appariscenti. Si tratta di un approccio coerente con la ricerca di un effetto naturale che da tempo domina il mondo beauty.

Dal rosso acceso alle guance quasi invisibili

Fino a poco tempo fa andavano di moda il blush ben visibile e le tinte molto vivide come rosso, fucsia, pesca e corallo. Oggi quelle guance accese risultano artificiose, anche quando il trucco è eseguito bene. La moda attuale punta sull’effetto bonne mine discreto, il cosiddetto effetto vedo-non-vedo, in cui il fard si fonde con la pelle. La discrezione, in questo caso, è la chiave: si usa meno prodotto e si scelgono colori che somigliano al tono naturale della pelle. L’aggettivo spento qui è un complimento.

Il pregio principale di questa tendenza è la naturalezza, ma non è l’unico. Applicato correttamente, il prodotto rende l’incarnato più sano, fa sembrare le guance più piene e valorizza i lineamenti. Alcune tonalità si possono usare anche come bronzer o per il contouring, dando definizione al viso senza contrasti troppo marcati.

Le nuance da scegliere per autunno e inverno

La gamma di colori è più ampia di quanto sembri, e comprende tinte scure e tinte molto delicate, opache o più profonde. I marroni nelle gradazioni calde sono i protagonisti, insieme a nocciola, caramello e biscotto. Il blush malva, soprattutto nelle versioni polverose, è la tendenza più forte di questa stagione. Ottengono spazio anche il beige rosato, il rosa antico o bruniti e il terracotta.

Come scegliere in base al sottotono

Il criterio principale è il sottotono della pelle. Un colore freddo o molto desaturato su un sottotono caldo rischia di sembrare grigiastro. Chi ha un sottotono caldo trova il suo equilibrio con nocciola, caramello, marrone caldo e beige rosati con componente pesca o albicocca, mentre conviene evitare i malva troppo freddi. Con sottotono freddo funzionano meglio malva, rosa antico, rosa bruniti e beige rosati con una sfumatura lilla; i marroni molto caldi e i caramello aranciati vanno usati con prudenza. Chi ha un sottotono neutro può muoversi tra entrambe le famiglie, dai rosa polverosi ai marroni rosati fino al nocciola, e in questo caso conta soprattutto l’armonia generale con la pelle.

Come applicarlo senza eccessi

Anche l’applicazione è decisiva. Una tonalità perfetta può deludere se se ne usa troppa, se la sfumatura non è accurata o se si stratifica il prodotto. La regola è la leggerezza. Il blush va posato sulle gote e poi sfumato verso gli zigomi, seguendone la linea naturale, con movimenti delicati e circolari. In questo modo il colore si distribuisce in modo uniforme, senza macchie o stacchi netti rispetto all’incarnato.