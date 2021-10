Regina Elisabetta a riposo per altre due settimane: non parteciperà al Festival della Rimembranza

I medici hanno raccomandato alla regina Elisabetta, 95 anni, di rimanere a riposo per almeno altre due settimane su raccomandazione dei suoi medici. La sovrana, costretta a riguardare la sua salute nel castello di Windsor già da una decina di giorni, non potrà dunque partecipare ad alcun impegno che comporti viaggi o spostamenti.

Regina Elisabetta: due settimane a riposo

A renderlo noto è stata una nota di Buckingham Palace in cui viene evidenziato che, dopo la recente raccomandazione di riposarsi per alcuni giorni, i dottori di Sua Maestà le hanno consigliato di continuare a riguardarsi e di proseguire a svolgere soltanto impegni leggeri o a dare udienze virtuali.

Ciò vuol dire che la Regina non potrà partecipare al Festival della Rimembranza, la commemoazione in programma ogni anno il 13 novembre in onore dei veterani e dei caduti di guerra dei Paesi del Commonwealth.

Le fonti di palazzo danno comunque appuntamento al giorno 14 per la possibile rentrée pubblica della sovrana: “Resta ferma intenzione di Sua Maestà essere presente al servizio religioso della Domenica della Rimembranza il 14“.

Regina Elisabetta: due settimane a riposo dopo il ricovero

Nei giorni precedenti la Regina si era anche recata in ospedale per poco meno di 24 ore per sottoporsi a imprecisati accertamenti preliminari. Dovendo stare a riposo nele ore successive, aveva dovuto rinunciare ad una visita in Irlanda del Nord e non potrà partecipare nemmeno al ricevimento in onore dei partecipanti alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow.