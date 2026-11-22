La nuova lineup di LG UltraGear OLED alza l'asticella con pannelli curvi da 45 pollici e precisione 4K da 32. Tra refresh rate a 240 Hz e tempi di risposta impercettibili, ecco cosa c'è da sapere sui modelli che puntano a ridefinire il gaming ad alta velocità.

Se sei un appassionato di monitor gaming, sai bene che il nome LG UltraGear non passa inosservato. La casa coreana ha presentato una lineup pensata per chi pretende il massimo, senza accettare compromessi tra fluidità e qualità dell’immagine. Non stiamo parlando di semplici ritocchi estetici, ma di scelte ingegneristiche precise.

Il gigante curvo da 45 pollici

Al vertice della gamma c’è il modello da 45 pollici. Immagina uno schermo così ampio che ti avvolge: la curvatura 800R è studiata proprio per abbracciare il tuo campo visivo, riducendo gli spostamenti oculari verso i bordi. Ti senti dentro la scena, non fuori a guardarla.

Le specifiche parlano chiaro. Risoluzione QHD Ultra Wide (3440×1440 pixel) in formato 21:9, refresh rate a 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 ms. Sì, hai letto bene: zero virgola zero tre. Per chi gioca a sparatutto in prima persona o titoli competitivi, questa reattività elimina qualsiasi scia visibile anche nelle scene più caotiche.

Neri assoluti e compatibilità totale

La tecnologia OLED permette a ogni pixel di illuminarsi indipendentemente. Il risultato? Neri perfetti e contrasto infinito, certificati dallo standard DisplayHDR True Black 400. Nei giochi cupi o nei thriller fantascientifici, l’atmosfera guadagna una credibilità visiva che i pannelli LCD tradizionali possono solo sognare.

Non preoccuparti per la scheda video: il monitor supporta sia AMD FreeSync Premium Pro che NVIDIA G-Sync. Le porte HDMI 2.1 e DisplayPort assicurano poi che la banda larga necessaria per trasmettere immagini fluide non trovi colli di bottiglia.

Precisione chirurgica sul modello da 32 pollici

Accanto al gigante curvo, LG propone un’alternativa da 32 pollici con risoluzione 4K. Qui il focus cambia: non si cerca l’abbraccio visivo, ma la densità dei pixel. I dettagli nelle texture, nei testi e nelle interfacce restano nitidissimi anche a distanza ravvicinata.

Questo formato è ideale non solo per il gaming puro, ma anche per chi lavora con editing video o design. La fedeltà cromatica tipica dell’OLED rende questi schermi strumenti versatili per chiunque passi ore davanti al display.

Vale la pena passare all’OLED nel 2026?

La domanda sorge spontanea: meglio un IPS di fascia alta o un OLED? I vantaggi sono tangibili. Contrasto nativo, tempi di risposta quasi nulli e colori uniformi su tutto lo schermo fanno la differenza. Certo, resta il tema del burn-in, quella possibile ritenzione permanente delle immagini statiche. Tuttavia, LG ha integrato tecnologie di mitigazione avanzate, rendendo il rischio molto gestibile, soprattutto se usi il monitor principalmente per giocare con contenuti in movimento.

Unico neo? La luminosità di picco può essere inferiore rispetto ai Mini-LED in stanze molto illuminate. Ma se giochi di sera o in ambienti controllati, l’OLED resta imbattibile.

Prima di correre alla cassa, però, verifica le dimensioni della tua scrivania: un 45 pollici curvo richiede spazio, mentre il 32 pollici offre un equilibrio più classico tra immersione e praticità d’uso quotidiano.