Rose Lavelle rinnova con Gotham, visita il futuro stadio e racconta l’ascesa del calcio femminile negli USA.

Nel tardo pomeriggio di un settembre a Queens, la centrocampista della nazionale statunitense Rose Lavelle si aggira tra le strutture ancora in costruzione di Etihad Park, indossando un elmetto da cantiere, guanti da giardiniere e stivali troppo grandi. L’immagine, insolita per una star del calcio, segna il giorno in cui il club ha annunciato la sua estensione contrattuale fino al 2029.

Estensione contrattuale e ruolo nella costruzione di Etihad Park

Il rinnovo, reso definitivo in una conferenza stampa a Etihad Park, conferma che Lavelle sarà presente quando il suolo di cemento si trasformerà in erba. Rose Lavelle ha dichiarato di sentirsi parte integrante della visione del progetto: “She has been part of literally constructing this vision with us”, ha commentato Yael Averbuch West, presidente delle operazioni sportive di Gotham. Il club, fresco di vittoria del titolo NWSL 2025, vede in Lavelle una figura chiave per il futuro.

Un simbolo di continuità

Il 2025 ha premiato Lavelle con il titolo di Giocatrice Femminile dell’anno di U.S. Soccer, ma il suo impatto va oltre i numeri. Il compagno di squadra Andrea Kitahata la descrive come “quiet momentum-builder”, capace di impostare il pressing difensivo e di creare occasioni che raramente compaiono nelle statistiche.

Il nuovo stadio e le opportunità per Gotham FC

Etihad Park, frutto di un investimento di circa 780 milioni di dollari, sarà condiviso con la New York City FC della Major League Soccer a partire dal 2028. Con una capienza di 25.000 posti, il nuovo impianto offrirà a Gotham una palestra, spogliatoi, negozio e segnaletica digitale esclusiva, eliminando la necessità di coprire i loghi dei New York Red Bulls, come avveniva al Sports Illustrated Stadium di Harrison, New Jersey.

Il salto di qualità rispetto all’attuale sede

Attualmente il club utilizza la struttura dei Red Bulls, dove gli spogliatoi sono condivisi e le divise devono essere nascoste. Il passaggio a Etihad Park rappresenta un passo decisivo verso l’autonomia e la professionalità, potenziando la capacità di attrarre più tifose, soprattutto dopo il sold-out di 42.175 spettatrici al Queens Classic di luglio.

Il percorso di Lavelle nella NWSL: da Boston a campionati

Quando è stata scelta prima assoluta dal Boston Breakers nel 2017, la squadra giocava in un impianto da 2.500 posti presso l’Università di Harvard. Da allora, Lavelle ha collezionato vittorie, tra cui la Coppa del Mondo 2019 e la medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024. Dopo un intervento chirurgico all’anca nel 2024, è tornata a guidare Gotham alla vittoria del campionato 2025, segnando il rigore decisivo.

Lezioni dai veterani

Le sue esperienze al fianco di icone come Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, Alex Morgan, Christen Press e Tobin Heath le hanno insegnato che la leadership può assumere molte forme. “Everyone’s leadership style might have looked different, but it wasn’t any more or less impactful”, ha ammesso Lavelle.

La mentalità vincente e la leadership silenziosa

Nonostante la sua natura riservata, Lavelle ha dimostrato di saper guidare il gruppo anche fuori dal campo. Dalle sessioni di recupero in sauna a Portland, al gioco settimanale di indovinare i gusti del Crumbl Cookies, la giocatrice mantiene alta la disciplina della squadra. “I love that she always holds me accountable for my recovery”, ricorda Kitahata.

Un esempio di resilienza

L’intervento all’anca è stato più doloroso del previsto. “It was really painful! It was really painful”, ha confessato, sottolineando il mental grind necessario per superare la riabilitazione. Questa prova ha rafforzato la sua capacità di affrontare le sfide e di trasmettere la determinazione al gruppo.

Con il nuovo stadio alle porte e un contratto che la lega a Gotham fino al 2029, Rose Lavelle si prepara a scrivere il prossimo capitolo di una carriera che ha contribuito a trasformare il panorama del calcio femminile negli Stati Uniti.