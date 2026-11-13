Il workshop su seta e le nuove date dei corsi di Design del tessuto arrivano a fine novembre.

Il dipartimento di Lettere e Filosofia ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti relativi a tre appuntamenti formativi che interessano gli studenti di design e di arti tessili. Si tratta di un workshop pratico, di una serie di lezioni rimodernate per cause di forza maggiore e dell’avvio di un nuovo modulo di insegnamento. Tutte le informazioni sono state rese disponibili tramite avvisi ufficiali, garantendo a chi partecipa la possibilità di organizzare il proprio calendario accademico con la massima precisione.

Workshop “Il filo della seta” – 17 novembre

Il workshop “Il filo della seta” sarà condotto dal prof. Carteny il martedì 17 novembre, dalle ore 14.00 alle 16.00, nell’Aula II dell’edificio di Lettere e Filosofia. L’incontro è rivolto a studenti di Design del tessuto ma aperto a tutti gli iscritti ai corsi di moda che desiderano approfondire le tecniche di filatura e le proprietà fisiche della seta. La partecipazione garantisce 0,5 crediti, riconosciuti come crediti utili ai fini delle AAF, un valore aggiunto per chi vuole completare il proprio percorso formativo.

Riprogrammazione delle lezioni di Design del tessuto

A causa di forza maggiore, la lezione prevista per il 4 novembre con la prof.ssa Michelotti è stata annullata e riportata a nuove fasce orarie. Il nuovo calendario prevede due sessioni: venerdì 6 novembre, dalle 16.00 alle 20.00, nell’Aula Magna Giorgio Levi della Vida (edificio ex Vetrerie Sciarra) e sabato 7 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, nella aula 105 dell’edificio Marco Polo. Entrambe le fasce sono state pensate per consentire un ripristino rapido dell’attività didattica, evitando interruzioni prolungate nel percorso di studi.

Calendario aggiornato per il modulo Design della moda

Il modulo Design del tessuto, inserito nel corso più ampio di Design della moda, avrà un inizio eccezionale sabato 31 ottobre, dalle ore 8.00 alle 12.00, presso l’aula 204 dell’edificio Marco Polo. Successivamente le lezioni proseguiranno ogni mercoledì, dalle 16.00 alle 20.00, sempre nella stessa aula. Questo schema garantisce una continuità settimanale che permette agli studenti di approfondire sia gli aspetti teorici sia le esercitazioni pratiche, senza sovrapposizioni con altri impegni accademici.

Gli studenti hanno a disposizione una serie di opportunità: partecipare al workshop su seta per acquisire competenze specifiche, usufruire delle lezioni rimodernate per non perdere contenuti fondamentali, e seguire il nuovo ciclo del modulo di Design della moda secondo un calendario consolidato. La flessibilità dimostrata dall’ateneo, con la riorganizzazione delle lezioni e l’introduzione di crediti aggiuntivi, rappresenta un supporto concreto al percorso formativo e una risposta efficace alle esigenze didattiche emergenti.