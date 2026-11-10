Salta al contenuto
10 Novembre 2026

Incidente mortale a Pulica durante il rally di Scandicci

Sabato 7 novembre 2026, sulle colline vicino a Pulica (Montespertoli) una Citroën C3 è uscita di strada: il pilota Andrea Bartarelli è deceduto, il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito.

· · 4 min
Incidente mortale a Pulica durante il rally di Scandicci

Sabato 7 novembre 2026, nel pomeriggio, una prova del Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini ha avuto esito tragico sulle colline fiorentine. La manifestazione, con tracciati che attraversano il Chianti e il Valdarno, si è interrotta dopo che una vettura è uscita di strada nella località di Pulica, nel comune di Montespertoli. Il pilota, Andrea Bartarelli, di 50 anni e originario di Firenze, è morto a seguito dell’incidente; il navigatore Massimo Bazzani ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale.

Dinamica dell’incidente nella prova speciale a Pulica

La vettura coinvolta, una Citroën C3, ha perso il controllo circa 2,5 chilometri dopo la partenza della prova speciale. Il tratto interessato si snoda su strade secondarie tra vigneti e oliveti, con dislivelli e curve cieche tipiche della zona di Montespertoli. Dopo l’uscita dalla carreggiata la macchina è precipitata in una scarpata: i soccorsi sono intervenuti rapidamente ma per Bartarelli non c’è stato nulla da fare. Il navigatore Bazzani è stato stabilizzato e trasferito in ospedale; le informazioni iniziali indicano che la sua vita non era in pericolo.

Tempistiche e decisioni dell’organizzazione

Subito dopo l’accaduto la direzione gara ha annunciato l’annullamento dell’intera manifestazione: una scelta adottata in accordo con le autorità competenti e dettata dall’entità della tragedia. L’evento, che attira ogni anno equipaggi da tutta la Toscana e dalle regioni vicine, si regge su una fitta rete di volontari, commissari di percorso e forze dell’ordine che coordinano il pubblico e i soccorsi. Il fermo della competizione è stato motivato anche dal rispetto dovuto alla vittima e dalla necessità di effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente.

Il profilo di Andrea Bartarelli e il mondo dei rally regionali

Andrea Bartarelli, cinquantenne fiorentino, rappresentava la figura tipica del pilota radicato nel tessuto locale dei rally: non una star di livello internazionale, ma un appassionato che investiva tempo, risorse e affetto per la guida sportiva su strade chiuse. I rally regionali sono considerati la spina dorsale del movimento motoristico italiano: gare diffuse nei paesaggi collinari della Toscana dove comunità, meccanici e amici si riuniscono attorno a ogni equipaggio. La scomparsa di Bartarelli è stata percepita come una perdita personale per molte persone che lo conoscevano e lo incontravano nei paddock e nelle prove di zona.

Sicurezza nei rally su strade pubbliche: il dibattito riaperto

La tragedia ha riacceso il confronto su safety nelle competizioni disputate su strade non permanenti. In Italia la regolamentazione tecnica e organizzativa è di competenza di ACI Sport, che definisce norme su omologazione delle vetture, requisiti dei percorsi, distanze del pubblico e protocolli di soccorso. Negli ultimi decenni sono stati introdotti dispositivi come roll-bar e cinture a sei punti e migliorate procedure di emergenza, ma il rischio residuo rimane intrinseco in una disciplina che corre su percorsi naturali e tortuosi, con spettatori spesso vicini alla carreggiata.

Punti critici delle strade toscane

I percorsi attorno a Montespertoli presentano caratteristiche che amplificano il pericolo: fondo che varia rapidamente con le condizioni meteorologiche, bordi non sempre protetti e pendenze che possono trasformare un’uscita in una caduta in scarpata. Le indagini tecniche dovranno stabilire se l’incidente sia stato causato da un problema meccanico, da un errore di guida o da condizioni del tracciato; le attività di accertamento sui 2,5 chilometri dalla partenza sono state avviate dalle autorità competenti.

La notizia della morte di Bartarelli si è propagata rapidamente fra gli appassionati e gli addetti ai lavori: messaggi di cordoglio sono arrivati da piloti, organizzatori e cittadini delle comunità coinvolte. L’annullamento del rally ha segnato una pausa nel calendario locale, ricordando che dietro ogni iscrizione e ogni cronometro ci sono volti, amicizie e storie personali. Le colline di Firenze, il nome di un pilota e la memoria di una passione rimangono legati a questo episodio che ha colpito profondamente il mondo dei rally toscani.

Autore

Camilla Fiore

Camilla Fiore, da Verona, annotò la prima review dopo aver testato un siero durante la Fiera della Cosmesi: quell’articolo cambiò la linea editoriale dedicata alla prova prodotto. Propone rubriche con taglio rigoroso e porta in redazione la precisione di chi colleziona vecchi campionari.

Continua a leggere