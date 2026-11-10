Sabato 7 novembre 2026, sulle colline vicino a Pulica (Montespertoli) una Citroën C3 è uscita di strada: il pilota Andrea Bartarelli è deceduto, il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito.

Sabato 7 novembre 2026, nel pomeriggio, una prova del Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini ha avuto esito tragico sulle colline fiorentine. La manifestazione, con tracciati che attraversano il Chianti e il Valdarno, si è interrotta dopo che una vettura è uscita di strada nella località di Pulica, nel comune di Montespertoli. Il pilota, Andrea Bartarelli, di 50 anni e originario di Firenze, è morto a seguito dell’incidente; il navigatore Massimo Bazzani ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale.

Dinamica dell’incidente nella prova speciale a Pulica

La vettura coinvolta, una Citroën C3, ha perso il controllo circa 2,5 chilometri dopo la partenza della prova speciale. Il tratto interessato si snoda su strade secondarie tra vigneti e oliveti, con dislivelli e curve cieche tipiche della zona di Montespertoli. Dopo l’uscita dalla carreggiata la macchina è precipitata in una scarpata: i soccorsi sono intervenuti rapidamente ma per Bartarelli non c’è stato nulla da fare. Il navigatore Bazzani è stato stabilizzato e trasferito in ospedale; le informazioni iniziali indicano che la sua vita non era in pericolo.

Tempistiche e decisioni dell’organizzazione

Subito dopo l’accaduto la direzione gara ha annunciato l’annullamento dell’intera manifestazione: una scelta adottata in accordo con le autorità competenti e dettata dall’entità della tragedia. L’evento, che attira ogni anno equipaggi da tutta la Toscana e dalle regioni vicine, si regge su una fitta rete di volontari, commissari di percorso e forze dell’ordine che coordinano il pubblico e i soccorsi. Il fermo della competizione è stato motivato anche dal rispetto dovuto alla vittima e dalla necessità di effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente.

Il profilo di Andrea Bartarelli e il mondo dei rally regionali

Andrea Bartarelli, cinquantenne fiorentino, rappresentava la figura tipica del pilota radicato nel tessuto locale dei rally: non una star di livello internazionale, ma un appassionato che investiva tempo, risorse e affetto per la guida sportiva su strade chiuse. I rally regionali sono considerati la spina dorsale del movimento motoristico italiano: gare diffuse nei paesaggi collinari della Toscana dove comunità, meccanici e amici si riuniscono attorno a ogni equipaggio. La scomparsa di Bartarelli è stata percepita come una perdita personale per molte persone che lo conoscevano e lo incontravano nei paddock e nelle prove di zona.

Sicurezza nei rally su strade pubbliche: il dibattito riaperto

La tragedia ha riacceso il confronto su safety nelle competizioni disputate su strade non permanenti. In Italia la regolamentazione tecnica e organizzativa è di competenza di ACI Sport, che definisce norme su omologazione delle vetture, requisiti dei percorsi, distanze del pubblico e protocolli di soccorso. Negli ultimi decenni sono stati introdotti dispositivi come roll-bar e cinture a sei punti e migliorate procedure di emergenza, ma il rischio residuo rimane intrinseco in una disciplina che corre su percorsi naturali e tortuosi, con spettatori spesso vicini alla carreggiata.

Punti critici delle strade toscane

I percorsi attorno a Montespertoli presentano caratteristiche che amplificano il pericolo: fondo che varia rapidamente con le condizioni meteorologiche, bordi non sempre protetti e pendenze che possono trasformare un’uscita in una caduta in scarpata. Le indagini tecniche dovranno stabilire se l’incidente sia stato causato da un problema meccanico, da un errore di guida o da condizioni del tracciato; le attività di accertamento sui 2,5 chilometri dalla partenza sono state avviate dalle autorità competenti.

La notizia della morte di Bartarelli si è propagata rapidamente fra gli appassionati e gli addetti ai lavori: messaggi di cordoglio sono arrivati da piloti, organizzatori e cittadini delle comunità coinvolte. L’annullamento del rally ha segnato una pausa nel calendario locale, ricordando che dietro ogni iscrizione e ogni cronometro ci sono volti, amicizie e storie personali. Le colline di Firenze, il nome di un pilota e la memoria di una passione rimangono legati a questo episodio che ha colpito profondamente il mondo dei rally toscani.