La dipartita della Regina Elisabetta II di Inghilterra ha portato cambiamenti notevoli all’interno della Corona Inglese: nuove regole da seguire, nuovi titoli, nuove organizzazioni e, ovviamente, un nuovo Re.

Carlo III di Inghilterra è ufficialmente il nuovo sovrano del Regno Unito e come vuole la tradizione, ha ereditato moltissimo dalla defunta madre e da ciò che la storia della Corona inglese prevede: a quanto ammonta attualmente il patrimonio di Re Carlo III?

Il patrimonio di Re Carlo III di Inghilterra

All’età di 74 anni Re Carlo III è diventato uno degli uomini più ricchi al mondo. Ad affermarlo è Forbes, che ha deciso di pubblicare il valore di tutte le proprietà di cui il sovrano dispone, dal Castello di Windsor al quadro di Monet Study of rocks: a quanto ammonta quindi il patrimonio?

Sembrerebbe che Re Carlo III possieda attualmente 42 miliardi di dollari di beni e un’eredità di circa 500 milioni di dollari dalla defunta madre, la Regina Elisabetta II, comprendente castelli, gioielli, collezioni d’arte e anche un allevamento di cavalli.

Pensate che solo il famoso Castello di Windsor è stato valutato ben 743 milioni di dollari e il sopra citato quadro di Monet ha invece un valore di più o meno 17,3 milioni di dollari. Per non parlare poi della collezione dei Goielli della Corona, dal valore incredibile di circa 4 miliardi di dollari! E poi ancora grandissimi appezzamenti di terreno, proprietà reali, gioielli rarissimi, dipinti e tutta una serie di beni personali anche molto antichi, appartenenti all’antica storia della Corona inglese.

Tra proprietà, case, palazzi, pietre preziose e opere d’arte dal valore inestimabile, Re Carlo III di Inghilterra è in possesso anche di una vastissima collezione di auto, di orologi e di altri giocattoli dallo stile stravagante passati nelle mani dei Re precedenti e della famiglia reale in generale. Sapevate che nel suo primo giorno di regno Carlo III è arrivato a Buckingham Palace a bordo della Rolls Royce Phantom VI della madre? Ebbene sì, il nuovo sovrano del Regno Unito è arrivato in moto, regalo che fu fatto a Elisabetta II nel 1977 in occasione del suo Giubileo d’argento. Un modello simile, datato 1976, può essere acquistato oggi a un prezzo di 225 mila dollari.

Oltre a ciò, gli occhi più attenti avranno anche notato che oltre alla Rolls Royce, c’era qualcos’altro di valore in quell’occasione: che cosa? L’orologio che Re Carlo III indossava al polso e che si è potuto intravedere nel momento in cui il sovrano si è avvicinato alla folla per porgere i suoi saluti. Si trattava di un orologio Parmigiani Fleurier Toric Chronograph in oro 18 carati, il cui valore, per un modello simile, si aggira sugli 8.125 dollari.

Una cosa però è certa: la proprietà più preziosa di tutta la collezione rimane, come bene si può immaginare, la residenza ufficiale del Re a Londra, ossia Buckingham Palace. Il meraviglioso palazzo, infatti, è stato valutato a 4,9 miliardi di dollari!

Insomma, Re Carlo III è attualmente uno degli uomini più ricchi al mondo, e nonostante i vari vincoli legati alla Corona (non tutto, infatti, è di proprietà del sovrano), il valore di tutto ciò che Carlo III ha tra le mani è sicuramente inestimabile.

E allora lunga vita al Re e a tutta la sua fortuna!