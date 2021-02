Bel chitarrista dei Selton, band folk-rock di origini brasiliane, Ramiro Levy, che con i suoi boccoli scuri ha conquistato il cuore di una nota cantante italiana, Francesca Michelin.

Chi è Ramiro Levy

Ramiro Levy è il nome d’arte di Khaled Levy, nato il 26 maggio del 1985 a Porto Alegre, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile.

Da sempre appassionato di musica, ad un certo punto della sua vita, nel 2005, Ramiro si trasferisce a Barcellona e nella cosmopolita città spagnola si riunisce con alcuni ex compagni di scuola per dare vita al progetto musicale dei Selton, band nella quale milita come chitarrista.

Il successo dei Selton in Italia

La svolta per la carriera musicale dei Selton arriva nel 2006, quando sbarcano nel panorama dell’indie italiano. L’occasione è l’invito del conduttore radiofonico Fabio Volo a partecipare ad “Italo Spagnolo”, show che allora andava in onda su MTV.

Lì Levy e i suoi vengono notati da un produttore della stessa emittente, che consiglia loro di venire in Italia, così nel 2009, Ramiro Levy e il resto della band, si trasferiscono a Milano.

Nella capitale lombarda, insieme al loro progetto musicale portano avanti alcune collaborazioni con altri artisti nostrani, la cantante Malika Ayane su tutti, con il singolo “Ipanema”.

La storia d’amore con Francesca Michelin

In Italia Ramiro Levy ha trovato anche l’amore. La sua dolce metà è infatti Francesca Michelin, la cantante di Bassano Del Grappa che ha raggiunto il successo nel 2017, quando a soli 16 anni vince X Factor.

La coppia è molto riservata, ma a portarla allo scoperto è stata la conduttrice Caterina Balivo, che durante una puntata di Vieni da me, nel maggio del 2020, ha intervistato la cantante che non è riuscita a nascondere il sentimento che la lega al bel chitarrista. Tra i due ci sarebbero 10 anni di differenza, ma l’età non sembra essere un problema per la coppia. I due infatti hanno trovato una forte intesa.

Curiosità

Ramiro Levy è una persona molto riservata, ma ciò che si evince delle sue passioni e della sua vita, lo si può riscontrare sul suo profilo Instagram attraverso foto di concerti, prove e qualche selfie, il chitarrista racconta un po’ di se e della sua quotidianità.

Dal suo profilo social infatti capiamo che è uno zio innamoratissimo del proprio nipote e che i viaggi in giro per il mondo sono un tema ricorrente. Pare inoltre che il mare, che il chitarrista solca a cavallo della sua tavola da surf, sia quasi il suo elemento naturale.