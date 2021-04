Il Principe Filippo è l’uomo che, per oltre 70 anni, è stato al fianco della Regina Elisabetta. Il loro matrimonio non è stato solo longevo, ma anche condito da un grande amore.

Chi era il Principe Filippo

Philip Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, principe di Grecia e Danimarca, conosciuto ai più come Duca di Edimburgo o come Principe Filippo, è nato a Corfù il 10 giugno del 1921.

Nipote del re di Grecia, ha rinunciato ai titoli nobiliari (e al nome) della sua casata per convolare a nozze con Elisabetta II d’Inghilterra, adottando così il cognome MountBatten. Oltre al titolo di Altezza Reale, nel 1957, ha ricevuto il riconoscimento di Principe del Regno Unito. Inoltre è stato anche Conte di Merioneth, Barone di Greenwich e Lord High Admiral della Royal Navy. Quest’ultimo lo ha ricevuto in dono il giorno del suo novantesimo compleanno.

Il matrimonio con Elisabetta II

L’amore per Elisabetta II è scoppiato quando la Regina aveva soltanto 13 anni. Correva l’anno 1939 e, stando a quanto raccontano i biografi di corte, Filippo perse completamente la testa per lei. Il fidanzamento è stato ufficializzato nel 1946 con un anello da sogno, con ben tre diamanti preziosissimi. La relazione è stata mantenuta segreta fino al mese di luglio del 1947, quando sono state annunciate pubblicamente le nozze.

Il matrimonio, celebrato nella storica abbazia di Westminster, è arrivato il 20 novembre del 1947. Trasmesso in televisione dalla BBC e in radio, il Royal Wedding è stato seguito in ogni angolo del globo. Dall’unione tra Filippo e la sovrana d’Inghilterra sono nati 4 figli: il principe Carlo d’Inghilterra (erede al trono) e i principi Anna, Andrea ed Edoardo. Quello tra i due reali è stato un matrimonio da sogno, basato sul rispetto reciproco e sul grande amore. Non a caso, le nozze non sono state ‘combinate’, tanto che Re Giorgio VI non era molto contento della scelta sentimentale della sua pargoletta.

La vita del Principe

Il Principe Filippo ha trascorso la sua vita al fianco dell’adorata moglie, cercando sempre di calmare le acque quando l’atmosfera a Buckingham Palace si faceva tesa. I beninformati sostengono che sia stato proprio lui a tentare di far ragionare il figlio Carlo quando ha scelto di lasciare Lady Diana per Camilla. Il Mirror sostenne che l’uomo scrisse una lettera alla nuora: “Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla. Una simile prospettiva non era mai entrata nelle nostre teste”. L’uomo, inoltre, è stato l’artefice dell’educazione molto rigida dei suoi figli. È stato proprio Carlo quello che gli ha dato maggiori preoccupazioni. Nel 2017, dopo aver registrato 22mila uscite in veste di marito della Regina Elisabetta, Filippo si è ritirato ufficialmente dalla vita pubblica. Il Principe ha trascorso la sua vita dedicandosi a tante passioni: polo, pittura e attività fisica. Il Principe ha avuto diversi problemi di salute: disturbi cardiaci nel 2007, un tumore alla prostata nel 2008, un’angioplastica nel 2011 e un brutto incidente nel 2019 fino alla morte avvenuta il 9 aprile 2021.