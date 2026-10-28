Possibile fase di aria fredda da est tra il 30 ottobre e il 5 novembre: attenzione al versante adriatico e all'Appennino, con rischio di neve tra 500 e 800 metri.

Negli ultimi aggiornamenti meteorologici si segnala la possibilità di un cambiamento significativo del tempo in Italia tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Tra venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre 2026 potrebbero affacciarsi correnti più fredde provenienti dall’Europa orientale, mentre alcune simulazioni proseguono indicando una fase di maggior intensità tra il 3 e il 5 novembre. In questo contesto è stata evocata l’eventualità di un Burian, termine entrato nell’uso comune per descrivere irruzioni d’aria molto fredda da est.

Che cosa si intende per Burian e qual è il meccanismo atmosferico in gioco

Il nome tecnico più corretto per tali fenomeni è Buran, che descrive tempeste e masse d’aria gelide di origine continentale. In Italia, però, si parla spesso di Burian per indicare l’arrivo di aria fredda dalla Siberia o dalle grandi pianure russe. Perché questa aria raggiunga il Mediterraneo è necessaria una particolare disposizione barica: il cosiddetto Ponte di Voejkov, una connessione anticiclonica che può favorire il flusso retrogrado dalle latitudini orientali verso ovest. La formazione di questo ponte, se confermata, ostacola il normale flusso atlantico e può agevolare la discesa di masse fredde sull’Europa occidentale.

Tempistiche, incertezze modellistiche e regioni più esposte

Le proiezioni più recenti collocano l’inizio del cambiamento tra il weekend di Halloween e la festa di Ognissanti, con un primo raffreddamento il 30-31 ottobre e un possibile picco tra il 3 e il 5 novembre. Tuttavia, è importante sottolineare l’incertezza intrinseca dei modelli a lunga scadenza: a distanza di diversi giorni la traiettoria e l’intensità delle masse d’aria possono variare significativamente. Le aree più a rischio in caso di correnti da nord-est sono quelle affacciate sull’Adriatico, in particolare il medio e basso Adriatico. Tra le regioni citate figurano Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e alcune zone interne della Calabria, oltre alle Marche e ad altri settori del versante adriatico a seconda della traiettoria delle correnti.

Effetti sul Nord e sulle zone interne

Anche il Nord potrebbe sentire gli effetti del raffreddamento, soprattutto con gelate notturne nelle aree più esposte. Per la comparsa di neve in pianura nella Pianura Padana sarebbe però necessario che si formasse una depressione capace di richiamare umidità sopra uno strato d’aria sufficientemente freddo; al momento non ci sono elementi certi che garantiscano nevicate a Milano, Torino o Bologna.

Quota neve prevista e condizioni che servono per imbiancate a bassa quota

Alcune simulazioni suggeriscono che, in caso di irruzione intensa, la neve sull’Appennino potrebbe tornare fino a quote comprese tra 500 e 800 metri in alcune aree del Centro-Sud. Questo scenario resta però caratterizzato da forte incertezza: la quota neve dipende non solo dalla temperatura ma anche dall’umidità, dall’intensità delle precipitazioni e dalla posizione delle depressioni mediterranee. Una massa d’aria continentale molto fredda può essere anche secca: senza apporto di umidità le precipitazioni non si innescano, e quindi il freddo si manifesta con gelate e vento più che con nevicate.

Storicamente l’Italia ha già sperimentato ondate di freddo continentale significative, come nei casi del febbraio 2012 e del febbraio 2018, quando aria gelida raggiunse il Mediterraneo e in alcune zone si registrarono nevicate eccezionali. Queste esperienze mostrano che eventi di grande impatto sono possibili, ma ogni episodio ha una combinazione unica di fattori e non rappresenta una garanzia per quanto potrebbe accadere quest’anno.

Impatto pratico e consigli per i prossimi aggiornamenti

Per ora l’indicazione più concreta è la probabilità di un raffreddamento tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, non una certezza di ondata di gelo siberiano. Chi vive in montagna o nelle zone interne sentirà maggiormente il calo delle temperature, mentre le aree adriatiche possono aspettarsi condizioni più ventose. Per chi deve spostarsi durante il ponte di Ognissanti è consigliabile consultare le previsioni locali aggiornate: le condizioni possono variare molto tra costa, pianura e montagna. Se verranno emesse allerte ufficiali, occorrerà fare riferimento alle comunicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali.

Nei prossimi giorni il monitoraggio dei modelli e l’analisi degli ensemble aiuteranno a capire se lo scenario ipotizzato si consoliderà o si ridimensionerà. Al momento la possibilità di un arrivo del Burian resta una delle ipotesi sul tavolo: plausibile, ma non ancora confermata.