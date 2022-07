Pilota gravemente ferito in incidente aereo, l’impatto ha provocato un blackout nella zona. I fatti risalgono a venerdì 22 luglio 2022, quando un Piper PA-32 a motore singolo ha perso il controllo durante il decollo.

Pilota gravemente ferito in incidente aereo

Erano le 7:30 del pomeriggio, ora locale Usa, quando è avvenuto l’incidente aereo su Evelyn Avenue, a San Jose, in California. Secondo quanto riportato dagli ufficiali della Federal Aviation Administration il pilota del velivolo a motore singolo è rimasto gravemente ferito e subito portato all’ospedale più vicino, al momento non è stato ancora identificato ma pare non sia in pericolo di vita.

Incidente aereo in California, velivolo provoca blackout

L’aereo, precipitando, ha distrutto alcuni pali della luce su Evelyn Avenue, provocando un blackout nella zona residenziale.

Non ci sono state evacuazioni ma il San Jose Fire Department ha chiesto ai cittadini di chiudersi in casa in via precauzionale. Ci sono volute circa due ore per ripristinare il danno dal punto di vista elettrico, che comunque fino alle ore 22, ora locale americana, risultava ancora presente presso molte abitazioni.

Aereo si schianta in centro residenziale: dinamica da accertare

“Sembrava ci fosse stato un incidente automobilistico, ho sentito una grande esplosione“, ha dichiarato Than Truong, residente a San Jose.

“Trovo sia abbastanza inquietante avere un aeroporto così vicino alla propria casa. Che sarebbe successo se quel velivolo si fosse schiantato contro le abitazioni?”, ha detto un altro cittadino.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sono in corso le indagini della FAA e della National Transportation Safety Board. Le strade attualmente risultano ancora chiuse per i rilievi che porteranno chiarezza sulla vicenda.