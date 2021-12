L’inverno così come l’estate, può causare alcuni disagi al nostro organismo. Con le basse temperature tipiche della stagione invernale infatti, le più classiche calze di lana potrebbero non bastare.

Proprio per venire incontro alle più freddolose si sono trovate delle soluzioni alternative utili a scaldare i piedi, che sono tra le prime estremità a soffrire l’abbassamento delle temperature.

Una di queste è la crema riscaldante. Scopriamo cos’è, come funziona e come applicarla nel modo corretto.

Crema riscaldante per piedi freddi

A meno che non ci si trovi dispersi sul cucuzzolo di una montagna, non c’è da preoccuparsi: i piedi freddi in inverno sono una conseguenza assolutamente comune. Si tratta infatti del nostro organismo che reagisce alle basse temperature e che, per proteggere gli organi più importanti, agisce sulle vene restringendole e determinando così la sensazione di raffreddamento di mani e piedi.

È chiaro, per non soffrire il freddo ai piedi bisogna avere l’accortezza di coprirsi con indumenti caldi, anche indossati a strati se necessario, ma in alcuni casi, come durante lo sport o le passeggiate in montagna appunto, potrebbe non bastare. Per questo è stata inventata la crema riscaldante.

Le origini della crema riscaldante per combattere i piedi freddi

Come abbiamo già accennato, la crema riscaldante trova il suo maggior impiego nello sport dove viene utilizzata per riscaldare i muscoli di quelle zone, prima di iniziare l’attività sportiva su terreni molto freddi, in questo modo si possono anche prevenire dolorose contrazioni muscolari.

Ma proprio per il suo effetto riscaldante, questa particolare crema può essere impiegata anche nella vita di tutti i giorni, se si è tanto freddolose. Reperirla è molto semplice: si può trovare in farmacia, nei negozi dedicati allo sport o, più semplicemente, su Internet. Basterà infatti digitare “crema riscaldante” su Amazon per poter scegliere quella più adatta alle nostre esigenze tra le innumerevoli proposte. Scopriamo quindi come funziona.

Come applicare la crema riscaldante

No, non è stregoneria, la crema riscaldante riscalda davvero, si tratta semplicemente del risultato di alcuni studi scientifici che hanno analizzato le azioni di alcuni elementi sul nostro corpo. Il segreto infatti è proprio nella composizione, che contiene alcuni principi attivi (tutti assolutamente naturali e alcuni anche presenti in alimenti come il peperoncino) in grado di richiamare sangue negli stati più superficiali della pelle. Alcune di queste inoltre, sono in grado di stimolare la circolazione, favorendo la sensazione di calore. Ma proprio perché si parla solo di sensazione di calore, non bisogna fare l’errore di pensare che la crema riscaldante protegga dal freddo.

Siete curiose di provarla? Ecco allora alcuni consigli utili per applicarla. Per prima cosa dovrete lavare i piedi ed asciugarli per bene, una volta che saranno puliti e asciutti dovrete applicare la crema praticando magari un bel massaggio rilassante e, una volta assorbita, potrete indossare le calze (pesanti, mi raccomando, siamo pur sempre in inverno!). Ma attenzione, prima di procedere con il vestirvi dovrete assolutamente lavarvi le mani! Gli agenti responsabili del riscaldamento infatti, potrebbero avere una spiacevole azione irritante sulle zone più sensibili della pelle come, per esempio, le mucose.