L’attrice Simonetta Columbu è in dolce attesa, lo ha comunicato lei stessa su Instagram. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Perché tutti parlano di Simonetta Columbu: l’attrice è veramente incinta?

Simonetta Columbu, la giovane attrice che abbiamo visto recitare nella fiction “Che Dio ci aiuti“, dove interpretava la novizia Ginevra, è incinta. È stata lei stessa a dare la notizia ai suoi follower sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ha condiviso alcune foto realizzate da Studio Aura in Sardegna assieme al suo compagno, nelle quali si intravede appena il pancione. Simonetta ha commentato così il suo post: “abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà. Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”. Tantissimi i like e i commenti sotto al post di Simonetta Columbu, anche di colore che hanno recitato con lei in “Che Dio ci aiuti“, come Francesca Chillemi, che ha scritto “Wow”, e Diana Del Bufalo che invece ha commentato così: “O mio Dio Simo!!! Ma che bello.”

Chi è Simonetta Columbu? La carriera dell’attrice

Simonetta Columbo è nata il 29 agosto del 1998 a Cagliari, ha quindi 29 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Simonetta è cresciuta in una famiglia di artisti, suo padre, Giuseppe Columbu, è infatti un famoso regista sardo. Fin da piccola si è appassionata al mondo della recitazione, fino a quando non è diventata un’attrice. Il successo per Simonetta Columbu è arrivato grazie al ruolo di Ginevra in “Che Dio ci aiuti 5“, ruolo che le ha permesso di conquistare il cuore dei telespettatori. In una intervista rilasciata a Fanpage.it, Simonetta ha parlato di quando ancora non era diventata un’attrice di successo. Queste le sue parole: “non è bello solo il traguardo, ma tutto il percorso. Era un periodo di grande difficoltà, la mia passione non era ancora un lavoro. Per diversi anni ho fatto la cameriera in un locale però anche quella esperienza l’ho fatta con impegno ed energia. Ogni lavoro, se lo fai senza scetticismo e credendoci, può fortificare e regalare soddisfazioni. Mettersi alla prova è importante. I momenti di difficoltà ci permettono di passare dall’essere bambine all’essere donne”.

Prima di far parte del cast di “Che Dio ci aiuti 5“, Simonetta Columbu ha preso parte al film “Io sono tempesta” di Daniele Luchetti con Marco Giallini ed Elio Germano. Queste le sue parole rilasciate a Vanity Fair circa questa esperienza: “un’esperienza meravigliosa. Quando sono arrivata sul set di Daniele ero davvero emozionata, mi ha preso al primo provino. Appena l’ho conosciuto è andata bene ed era contentissimo. Non avevo fatto un granché e non mi aspettavo che un grande regista come Luchetti scegliesse me. Invece l’ha fatto dicendomi di tornare a casa felice. Un maestro, non solo nel comporre un’opera filmica ma anche nel dirigere gli attori. Con poche parole riesce a dare l’indicazione più opportuna per esprimersi liberamente davanti alla cinepresa.”

Se volete saperne di più sulla vita di Simonetta Columbu potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che ha già 104mila follower.